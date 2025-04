Frente a las críticas por la ola de violencia e inseguridad ciudadana que se vive en el país y que se ha incrementado en el actual gobierno, la presidenta Dina Boluarte dijo que si hay que reclamar es al Ministerio Público por dicha problemática, y no al Ejecutivo.

Cabe precisar que en una actividad en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional (PNP) en Chorrillos, la mandataria recibió el reporte del comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, sobre el operativo a un búnker en el distrito de Ate, donde fueron detenidos 16 presuntos delincuentes extranjeros, pero una fiscal dispuso su liberación.

“La seguridad de las peruanas y peruanos es de todos, no solamente del Ejecutivo. Si hay que reclamar que no se está actuando, no es al Ejecutivo, vayamos al Ministerio Público a reclamar” , señaló.

“Señora fiscal de la Nación (Delia Espinoza), ese es el gran problema que tenemos con el Ministerio Público. Estamos aquí, en Lima y Callao, en estado de emergencia. Dentro del marco legal, con los recursos de todos los peruanos, la Policía sale a cumplir su deber. Capturamos a los delincuentes con armas de fuego, con cocaína, marihuana, con granadas de guerra, los ponemos a su disposición. ¿Y qué hacen sus fiscales, señora fiscal de la Nación? Los liberan. Eso no puede ser”, indicó.

Acciones contra fiscales

Dina Boluarte refirió que tomará acciones contra aquellos fiscales que liberen a delincuentes ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“No nos vamos a quedar tranquilos, tenemos que denunciar a esos fiscales. No entendemos el por qué están de espaldas al reclamo de la ciudadanía, que es la seguridad ciudadana. Tenemos que denunciarlos no solamente en la jurisdicción que corresponda, sino también ante la Junta Nacional de Justicia, que es allí donde se ratifican a fiscales y jueces”.

“Señores de la Junta Nacional de Justicia, cuando reciban nuestras quejas y denuncias, actúen por favor. La seguridad de todos los peruanos y de las peruanas no solo depende únicamente de la Policía Nacional del Perú, no solo está solo en manos del Ejecutivo, sino también sobre todo el Ministerio Público, del Poder Judicial”, agregó.