La presidenta de la República, Dina Boluarte, encabezará este jueves la ceremonia de juramentación del nuevo titular del Ministerio de Justicia, en reemplazo de Juan José Santiváñez, quien renunció al cargo el día anterior. (Foto: Jesus Saucedo@photo.gec )
La presidenta del Perú, Dina Boluarte, tomará juramento este jueves 2 de octubre al nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), en una ceremonia oficial que se realizará a las 9:30 a. m. en la sala Eléspuru de Palacio de Gobierno.

Este cambio en el gabinete ministerial se produce tras la renuncia de Juan José Santiváñez Antúnez, quien dejó el cargo de ministro de Justicia el miércoles 1 de octubre. Su renuncia ocurre en medio de cuestionamientos por su presunta cercanía a personajes investigados por corrupción durante gestiones anteriores.

