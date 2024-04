El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, se presenta ante la Fiscalía de la Nación este jueves 4 de abril, como parte de la investigación preliminar que se realiza en contra de la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito en el marco del caso Rolex.

La autoridad regional, en su condición de testigo, deberá responder ante la Fiscalía el origen de los relojes de la marca Rolex que posee y si obsequió o no uno de ellos a la mandataria Dina Boluarte, quien uso dicho artículo de alta gama en varias actividades oficiales.

Anteriormente, Wilfredo Oscorima ha negado esa posibilidad, calificando a dichas versiones como “una mentira, una falacia”. “Voy a ser enfático. Esto es una patraña de personas malas que quieren hacerle daño a la presidenta de la República. Yo no tengo que ver absolutamente en este tema”, había indicado el gobernador. No obstante, hoy el Ministerio Público recibirá sus declaraciones, y se sabrá si cambia o no de posición, a manera de estrategia.

El gobernador regional de Ayacucho llegó a la Fiscalía acompañado de su abogado Humberto Abanto a las 9:33 de la mañana. Wilfredo Oscorima fue citado para las 10:00 de la mañana.

El Ministerio Público investiga a la presidenta Dina Boluarte por la colección de relojes de lujo y otras joyas de alto valor que posee y que no ha declarado. Hasta la fecha la mandataria tampoco ha explicado el origen de sus artículos lujosos.

Compró un reloj Rolex

Cabe precisar que en Cuarto Poder, Wilfredo Oscorima confirmó haber adquirido en 2023 un reloj de alta gama, pero señaló que no se acordaba la fecha. Sin embargo, según la Unidad de Investigación de Latina Tv, el gobernador regional habría comprado un reloj Rolex en la Casa Banchero el mismo día del cumpleaños de Dina Boluarte, su aliada política .

En tanto, Héctor Banchero Herrera, propietario de Casa Banchero, distribuidor oficial de Rolex, entregó parte de sus registros de ventas a las autoridades judiciales, comprobándose la adquisición con la boleta de venta Nº BI/B002-0003701 el 31 de mayo de 2023; incluso quedó archivada el DNI del comprador, perteneciente a la autoridad regional.

