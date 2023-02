La presidenta de la República, Dina Boluarte, señaló este viernes que la región puno ha perdido dinero por las constantes protestas que han paralizado la región, y pidió a los azuzadores que dejen de lado los motivos políticos de sus reclamos, porque “no corresponde al Ejecutivo atender estas demandas”.

“Dina Boluarte o el premier o los ministros no estamos en la capacidad de resolver aquellos puntos políticos que estaban planteando. Quizá la gran mayoría de hermanos de Puno que salen a las protestas creen que están marchando porque están reclamando más agua, más colegios, más hospitales”, detalló durante una conferencia de prensa desde Lambayeque.

Boluarte agregó también que “ese poquito grupo radical violento que quiere convertir en anarquía a la región de Puno piden que se cierre el Congreso. Yo no puedo cerrar el Congreso. Piden que haya asamblea constituyente, yo no puedo hacer una asamblea constituyente. Están pidiendo que libere al expresidente Pedro Castillo. Yo no puedo liberar a Pedro Castillo”.

La mandataria cuestionó las protestas en el sur al indicar que, “si sacan cuentas”, se percatarían que ha perdido dinero en estos dos meses de paralización.

“La fiesta de la Virgen de la Candelaria y millones se han perdido. Lamento mucho esta situación, creo que ha llegado el momento de deponer la medida de fuerza y más bien apostar por el diálogo, la recuperación económica de Puno”, aseguró.

De otro lado, la presidenta hizo recordar a la población que, con respecto al adelanto de elecciones, su despacho presentó dos proyectos ante el Congreso de la República.