Karina Santana Vera, diputada por el Partido del Buen Gobierno, tendría como asesor principal de su despacho a un hombre que se hace pasar por oficial de la Marina de Guerra del Perú, pese a que la institución armada confirmó que llegó a ser marinero, según reveló el dominical Panorama.

Se trata de Luis Alberto Wurttele Aguirre, quien percibe un sueldo superior a los 10 mil soles como asesor de la diputada. En una fotografía, el hombre aparece vestido con un uniforme de oficial de la Marina, luciendo múltiples medallas. Incluso en su perfil de LinkedIn figura con el mismo uniforme, mientras que en su currículum se identifica como técnico especialista en Seguridad y Prevención de Riesgos, en Escuela Naval, teniente primero en retiro, Infantería de Marina - Unidad de Comandos Anfibios, 1982-1991.

Al respecto, el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y excongresista, José Cueto, cuestionó la vestimenta y las condecoraciones que exhibe Wurttele. “Mezcla cintillos o medallas; nunca se hace eso en el informe (…) No puedes ponerte el uniforme de la patria sin ser realmente un oficial; eso es un delito", expresó.

El currículum de Wurttele también consigna tres maestrías; sin embargo, ninguna figuraría en el registro de la Sunedu.

Consultada la Marina de Guerra sobre este caso, la institución respondió mediante correo que Wurttele realizó servicio militar, “ingresando como personal de marinería en la orientación naval, tripulante de infantería de marina, prestando servicio en la comandancia de la Fuerza de Infantería de Marina, en el periodo del 26 de enero de 1984 al 7 de noviembre de 1985, en la cual fue dado de baja con el grado de marinero por la causal del tiempo cumplido”.

PREPOTENCIA EN HUARAL

Por otro lado, la congresista tuvo un altercado con una fiscalizadora de Huaral. En el video difundido, Karina Santana es vista aparentemente intimidando a la trabajadora municipal y asegurando que podría hacer que pierda su trabajo.

Santana habría advertido: “Porque si estás grabando, vas a perder tu trabajo”.

RESPONDE

Frente al caso de su asesor, Santana afirmó que la Marina de Guerra es una institución del Estado y no puede responder a ello. Respecto al hecho en Huaral, la legisladora se defendió: “No soy una persona abusiva, mis padres me han enseñado a ser humilde. No es un abuso de autoridad (...) La única persona que puede intervenir es la Policía de Tránsito (...) Estoy con mi conciencia tranquila”, dijo.

Por su parte, Wurttele evitó responder sobre las presuntas irregularidades encontradas en su CV. “Me reservo el derecho, porque no puedo dar la información al respecto”, apuntó.