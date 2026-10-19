La tesis de maestría del diputado Arturo César Eusebio Padilla (Obras) presenta un 65 % de similitud con otros documentos publicados en internet, según una revisión con el software Turnitin. De acuerdo con el dominical de Cuarto Poder, el trabajo, presentado en 2018 en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), contiene párrafos y páginas completas que coinciden con 82 fuentes distintas.

La tesis se titula “Clima escolar y la resolución de conflictos en estudiantes del 5.º grado de secundaria de la Institución Educativa Pública ‘Felipe Huaman Poma de Ayala’ del distrito de Lurigancho-Chosica”. Con ella, Eusebio obtuvo el grado de maestro en Ciencias de la Educación, con mención en Gestión Educacional. El documento está disponible en el repositorio de la universidad.

Al respecto, el investigador Héctor Aponte, de la Universidad Científica del Sur, explicó que el legislador usó fragmentos de una tarea escolar del colegio Champagnat, pasajes teóricos de trabajos de 2012 e incluso la sección de agradecimientos de un estudio colombiano. Según el experto, no solo hay texto copiado y pegado, sino también que faltan referencias apropiadas y parafraseos, por lo que concluyó que existe plagio.

Lo más grave estaría en las bases teóricas, ya que existirían párrafos idénticos a una tesis de percepción del clima escolar USIL 2012, sin haber colocado una cita o referencia bibliográfica.

DOCENTE AFECTADA

La educadora Elizabeth Mejía identificó tres páginas completas de su tesis de licenciatura de 2014 en el trabajo del diputado. Según detalló, el análisis inferencial y las tablas de consistencia aparecen reproducidos con el mismo orden de palabras y signos de puntuación, sin mencionar a las autoras. Por ello, pidió que se reconozca la autoría y recordó que los docentes deben enseñar con el ejemplo.

“Pedimos que se reconozca la autoría de los extractos que se han tomado, que es lo más correcto, ético y profesional; nosotros como docentes debemos enseñar”, expresó.

¿QUÉ DICE LA LEY?

El penalista Luis Lamas Puccio indicó que apropiarse de trabajos ajenos constituye un delito contra la propiedad intelectual, que el Ministerio Público podría investigar. “Se enfrenta a un delito de plagio, delito contra la propiedad intelectual, ¿por qué?, porque el tipo penal hace referencia a copiar en parte o en todo; eso puede tener una pena de entre 4 y 8 años de privación de la libertad”, sostuvo.

DIPUTADO RESPONDE

Consultado desde Arequipa, Eusebio Padilla, quien representa a Lima Provincias, evitó dar explicaciones. Dijo estar agobiado tras cinco días de viaje y atribuyó las denuncias a ataques de sectores opositores.

ANTECEDENTES

Cabe mencionar que Arturo Eusebio registra una condena previa por peculado doloso, por su gestión al frente del Centro Vacacional Huampaní, entidad adscrita al Ministerio de Educación. También tiene sanciones por infracciones de tránsito y una retención de brevete por conducir bajo los efectos del alcohol.