El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil emitió la Resolución N° 30 que extiende excepcionalmente la validez de documentos nacionales de identidad caducados hasta el 12 de abril de 2026. La medida garantiza que 2.001.447 electores con DNI vencido puedan ejercer su derecho al sufragio en las Elecciones Generales sin obstáculos documentales.

La norma beneficia específicamente a mayores de 18 años con DNI azul o electrónico caduco. Según Iván Torres, vocero institucional, los documentos mantendrán validez exclusiva para la jornada electoral del 12 de abril.

La prórroga no extiende la utilidad del documento para otros trámites administrativos o legales. Su aplicación se limita estrictamente al proceso de votación para elegir presidente, congresistas y parlamentarios andinos.

La resolución se publicará mañana sábado 14 de marzo en El Peruano para efectos legales inmediatos. Reniec notificará formalmente al Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre la disposición.

Entre enero y febrero de 2026, la entidad tramitó 2 millones de DNI electrónicos exclusivamente. Esa cifra representa el 25% de toda la producción documentaria del año fiscal anterior.

La demanda actual supera los 37 mil trámites diarios en agencias nacionales con incremento del 43%. Decena de ciudadanos madrugan ante saturación de servicios por cercanía de los comicios generales.

DNI amarillo y azul mantienen vigencia

Los documentos amarillos y azules conservan plena validez hasta su fecha de caducidad impresa. Reniec aclaró esa situación ante percepciones erróneas de obsolescencia generalizada.

La institución solicitó 50 millones de soles adicionales para operaciones electorales 2026. El Poder Ejecutivo rechazó ese presupuesto pese a necesidades operativas documentadas.

Esa cifra resultaba modesta frente a las demandas de hasta mil millones de otras entidades electorales. Reniec operó con 80 millones asignados en 2025 para atender demanda récord.

Pese a restricciones financieras, la entidad contrató 500 trabajadores temporales adicionales. Los refuerzos buscan descongestionar agencias ante saturación nacional por elecciones.

La resolución responde a 2.001.447 electores con documentos caducados según padrón actual. Dicha población representa riesgo de abstención masiva sin la prórroga excepcional aprobada.