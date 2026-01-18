Un total de 12 alianzas electorales presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sus solicitudes de inscripción para participar en las elecciones regionales y municipales de 2026.

Según informó el órgano electoral, estas alianzas están conformadas por diversas organizaciones políticas, entre partidos políticos y movimientos regionales, lo que representa una reducción efectiva del número de competidores individuales en el proceso electoral.

Alianzas inscritas ante el JNE

Durante los días habilitados para este trámite, el JNE registró el ingreso de las siguientes coaliciones:

Alianza Electoral Venceremos

Avanza País – Partido de Integración Social

Alianza Fuerza Tacna

APP – Trabaja Ayacucho

APP – La Cholita

Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú – Comunidad Política Inka Perú

Renovación Popular y Toro

Renovación Popular y Perú

Libertad Popular

Alianza Regional por el Perú

Alianza Electoral Partido Democrático Somos Perú

Alianza Electoral Contigo – Podemos Perú

Ampliación de horario para cumplir el plazo

Con el fin de facilitar el cumplimiento de este hito del calendario electoral, el JNE amplió el horario de atención presencial de su Mesa de Partes, ubicada en el jirón Cusco 653, en el Cercado de Lima, así como en sus Oficinas Desconcentradas a nivel nacional.

La atención se extendió hasta las 23:59 horas del sábado, último día del plazo establecido para la presentación de solicitudes de inscripción de alianzas.

Cuatro alianzas observadas por incumplimientos

De las solicitudes ingresadas, la mayoría fue derivada a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas para su revisión y tramitación conforme a ley. No obstante, cuatro alianzas fueron observadas por no cumplir con todos los requisitos normativos.

Así lo explicó Fabiola Ponce, especialista de la Oficina de Atención al Usuario del JNE, en declaraciones a RPP.

Requisitos exigidos para la inscripción

Entre los principales requisitos que deben cumplir las alianzas electorales se encuentran:

Acta de constitución de la alianza

Reglamento electoral

Precisión del proceso electoral en el que participarán

Denominación y símbolo de la alianza

Declaración expresa de objetivos

Acuerdos sobre democracia interna

Definición de autoridades responsables de las decisiones económico-financieras

Designación de personeros legales y técnicos

Designación del tesorero y tesoreros descentralizados

Forma de distribución del financiamiento público directo

El JNE continuará evaluando la documentación presentada para determinar qué alianzas quedan formalmente habilitadas para competir en los comicios de 2026.