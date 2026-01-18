Un total de 12 alianzas electorales presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sus solicitudes de inscripción para participar en las elecciones regionales y municipales de 2026.
Según informó el órgano electoral, estas alianzas están conformadas por diversas organizaciones políticas, entre partidos políticos y movimientos regionales, lo que representa una reducción efectiva del número de competidores individuales en el proceso electoral.
Alianzas inscritas ante el JNE
Durante los días habilitados para este trámite, el JNE registró el ingreso de las siguientes coaliciones:
- Alianza Electoral Venceremos
- Avanza País – Partido de Integración Social
- Alianza Fuerza Tacna
- APP – Trabaja Ayacucho
- APP – La Cholita
- Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú – Comunidad Política Inka Perú
- Renovación Popular y Toro
- Renovación Popular y Perú
- Libertad Popular
- Alianza Regional por el Perú
- Alianza Electoral Partido Democrático Somos Perú
- Alianza Electoral Contigo – Podemos Perú
Ampliación de horario para cumplir el plazo
Con el fin de facilitar el cumplimiento de este hito del calendario electoral, el JNE amplió el horario de atención presencial de su Mesa de Partes, ubicada en el jirón Cusco 653, en el Cercado de Lima, así como en sus Oficinas Desconcentradas a nivel nacional.
La atención se extendió hasta las 23:59 horas del sábado, último día del plazo establecido para la presentación de solicitudes de inscripción de alianzas.
Cuatro alianzas observadas por incumplimientos
De las solicitudes ingresadas, la mayoría fue derivada a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas para su revisión y tramitación conforme a ley. No obstante, cuatro alianzas fueron observadas por no cumplir con todos los requisitos normativos.
Así lo explicó Fabiola Ponce, especialista de la Oficina de Atención al Usuario del JNE, en declaraciones a RPP.
Requisitos exigidos para la inscripción
Entre los principales requisitos que deben cumplir las alianzas electorales se encuentran:
- Acta de constitución de la alianza
- Reglamento electoral
- Precisión del proceso electoral en el que participarán
- Denominación y símbolo de la alianza
- Declaración expresa de objetivos
- Acuerdos sobre democracia interna
- Definición de autoridades responsables de las decisiones económico-financieras
- Designación de personeros legales y técnicos
- Designación del tesorero y tesoreros descentralizados
- Forma de distribución del financiamiento público directo
El JNE continuará evaluando la documentación presentada para determinar qué alianzas quedan formalmente habilitadas para competir en los comicios de 2026.