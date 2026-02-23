El economista Hernando de Soto será el nuevo presidente del Consejo de Ministros, según informó el gobierno del presidente José María Balcázar a través de un comunicado público.

En el pronunciamiento se destaca que, por su reconocido prestigio y respeto internacional, su incorporación fortalece el rumbo institucional del gobierno de transición y respalda, entre otras prioridades, la garantía de elecciones limpias y transparentes.

El jefe de Estado, José María Balcázar, sostuvo una reunión de trabajo con De Soto para definir las primeras acciones dentro del marco constitucional y de las facultades conferidas por el Congreso a la actual gestión transitoria.

Durante el encuentro se abordaron lineamientos orientados a consolidar la estabilidad política y económica del país.

Asimismo, se confirmó que la ceremonia de juramentación del gabinete de Hernando de Soto se realizará el martes 24 de febrero.

El nuevo titular del Consejo de Ministros asumirá funciones en un contexto marcado por la necesidad de fortalecer la institucionalidad y la proyección internacional del Perú.

Como parte de las acciones simbólicas previstas, se anunció una futura visita a líderes de pueblos indígenas de Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de tender puentes y promover la unión del “cóndor y el águila”, además de intercambiar experiencias sobre cómo las sociedades emergentes pueden beneficiarse cuando la economía y la tecnología digital alcanzan efectivamente a toda la población.

Así, De Soto reemplazará al todavía premier en funciones, Ernesto Álvarez Miranda.

Cita previa

Como se recuerda, el último sábado, el presidente José María Balcázar había sostenido una reunión con el economista, encuentro en el que precisamente abordaron las funciones que asumirá al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros y los principales lineamientos de gestión.

Durante la primera cita, también dialogaron sobre estrategias orientadas a fortalecer la posición del Perú en los mercados internacionales y a consolidar la diplomacia global del país, en un contexto de búsqueda de estabilidad económica y mayor proyección externa.