La Junta General de Accionistas de Petroperú decidió renovar la conducción de la petrolera estatal en un momento crítico para el abastecimiento de combustibles en el país. Edgar Leonidas Zamalloa Gallegos asume desde este 7 de marzo la presidencia del directorio reemplazando a Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares, quien ocupó el cargo apenas cuatro meses.

La decisión fue adoptada en sesión universal celebrada el 6 de marzo con participación de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Energía y Minas. Ambos organismos conforman la Junta General de Accionistas y comunicaron el cambio mediante hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores.

Con la incorporación de Zamalloa, Petroperú acumula doce presidentes de directorio en aproximadamente cinco años de gestión institucional. El promedio de permanencia por cada titular no supera los cinco meses, cifra que refleja la inestabilidad corporativa en pleno proceso de reestructuración financiera.

Alta rotación directiva desde 2020

La lista de presidentes del directorio desde 2020 evidencia la volatilidad en la conducción de la empresa estatal. Eduardo Guevara Dodds abrió el ciclo en abril de 2020 y desde entonces once titulares se sucedieron hasta la llegada de Zamalloa.

Los últimos cambios se aceleraron notablemente durante 2025 y principios de 2026. Fidel Moreno Rodríguez, Luis Alberto Canales Gálvez y Elba Rojas ocuparon el cargo en períodos de apenas uno a dos meses cada uno.

Renovación del directorio completo

En la misma sesión que determinó la salida de Rojas, los accionistas también removieron a los directores Edilfredo Elías More Bayona y Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez. A ello se sumó la renuncia previamente formalizada de Raúl Jaime Anccasi, consolidando una renovación amplia del órgano de gobierno.

Como nuevos integrantes del directorio fueron designados Julio César de la Rocha Corzo y Miguel Alberto Flores Bahamonde en calidad de directores independientes. Carlos Adrián Linares Peñaloza y Carlos Augusto Villalobos Dulanto se incorporaron como directores no independientes.

Linares Peñaloza regresa así al directorio tras haber ocupado la presidencia entre marzo y junio de 2024. Zamalloa también fue incorporado formalmente como director independiente además de asumir la presidencia del órgano directivo.

La nueva conducción enfrenta el reto inmediato de gestionar la escasez de combustibles derivada de la rotura del ducto de gas en Megantoni, Cusco. La puesta en marcha plena de la Refinería de Talara y la consolidación del proceso de reestructuración corporativa completan la agenda prioritaria del directorio renovado.