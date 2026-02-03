La gobernadora regional interina del Callao, Edita Vargas, se pronunció sobre el limbo institucional que atraviesa el Gobierno Regional mientras se espera que el Consejo Regional adopte una decisión definitiva respecto al eventual retorno de Ciro Castillo al cargo de gobernador.

La militante de Somos Perú, fue categórica al señalar que el período establecido mediante acuerdo del Consejo Regional para determinar si ella continúa en funciones o si Castillo retorna al cargo ya expiró, por lo que resulta urgente que dicho órgano colegiado sesione formalmente para zanjar esta situación.

Mientras el Consejo Regional no sesione y formalice una decisión, la gobernadora interina anunció que permanecerá al frente de la administración regional. Vargas argumentó que intenta evitar que la institución quede sin autoridad ejecutiva, situación que paralizaría completamente la gestión pública.

#EnVivo



Edita Vargas, gobernadora interina del Callao: Es un peligro para la institución el retorno de Circo Castillo



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg pic.twitter.com/se0QTaq8Ri — Canal N (@canalN_) February 3, 2026

En declaraciones a Canal N, aclaró que no alberga ambiciones de permanecer indefinidamente en el cargo ni de proyectarse políticamente a partir de esta coyuntura. Según precisó, asumió las funciones ejecutivas del gobierno regional a partir del 15 de diciembre, fecha desde la cual ha venido implementando acciones de gestión en las diferentes áreas administrativas.

“Quien les habla no tiene fines políticos. Lo único que espero es que la población chalaca se sienta satisfecha de las autoridades chalacas que han elegido”, expresó Vargas.

Advierte riesgos institucionales

La gobernadora interina expresó serias reservas sobre las implicaciones que podría tener un eventual retorno de Ciro Castillo a la conducción del Gobierno Regional. Vargas advirtió que esta situación podría representar un riesgo considerable para la institucionalidad regional.

En esa línea sostuvo que actualmente existen investigaciones en desarrollo, documentación de importancia crítica en resguardo y múltiples procesos administrativos en marcha en distintas gerencias del gobierno regional, los cuales podrían verse comprometidos.

Consultada sobre si respetará una eventual determinación del Consejo Regional que disponga el retorno de Ciro Castillo, la gobernadora interina respondió afirmativamente, pero con matices importantes.

Su decisión acatará lo que resuelva el Consejo Regional, aunque enfatizó que existe una dimensión de responsabilidad jurídica y penal asociada a esta decisión vinculada directamente con la documentación sensible y los procesos institucionales actualmente en desarrollo dentro de la entidad.

La funcionaria detalló que actualmente hay sectores neurálgicos del gobierno regional que podrían verse seriamente afectados ante un cambio abrupto de autoridad. Entre estas áreas críticas mencionó específicamente a las gerencias de logística, tesorería, administración y planeamiento estratégico.