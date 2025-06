Si bien existe certeza en cuanto a la fecha (12 de junio) de presentación del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, ante el pleno del Congreso para exponer la política de gobierno y solicitar el voto de confianza; hay incertidumbre sobre el desenlace de este pedido de investidura.

A diferencia de lo ocurrido con los anteriores gabinetes, el actual no solo enfrenta álgidos problemas como el desborde de la criminalidad y el descrédito de los poderes del Estado, sino también una coyuntura electoral en la que las bancadas del Congreso apuntan a fortalecer su propio perfil de cara a las elecciones de abril de 2026.

De los tres gabinetes previos, solo dos acudieron al Parlamento por el voto de confianza. El primero que presidió Pedro Angulo, no lo hizo porque solo permaneció 11 días.

El segundo equipo ministerial que encabezó Alberto Otárola, asistió al Legislativo el 10 de enero de 2023 y obtuvo 73 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones.

Luego, el gabinete presidido por Gustavo Adrianzén se presentó ante la representación nacional el 3 de abril de 2024 y logró 70 votos a favor, 36 en contra y 17 abstenciones.

En estos dos últimos casos apenas superaron el 50% de los 130 votos existentes en el Legislativo.

Posturas

Aunque mañana lunes el premier Arana iniciará su ronda de conversaciones con las bancadas parlamentarias, ya existen sectores que han adelantado que no le otorgarán la confianza.

Podemos Perú señaló que no lo harán por considerar que el premier Arana “es parte del fracaso de este gobierno y una vergonzosa repartija política”.

En la bancada de Renovación Popular el congresista Diego Bazán manifestó que no votará a favor del gabinete, aunque precisó que respetará la posición que adopte su grupo político. “Yo, particularmente creo que el señor Arana no tiene las credenciales para dirigir un gabinete”, aseveró.

Por su parte, Patricia Chirinos, de la misma bancada, señaló en su cuenta de la red social X; “Todos los días matan a un peruano. Todos los días extorsionan. ¿Así pretende el premier Arana que el Congreso le dé el voto de confianza? ¡El Perú necesita un líder de verdad, que no le tiemble la mano para combatir la delincuencia con decisiones firmes, concretas y drásticas!”.

Similar postura expresó el legislador Edward Málaga, quien señaló que no votará a favor de la investidura del gabinete porque debieron realizarse más cambios ministeriales e incluso demandó a la presidenta Boluarte renunciar al cargo.

Arreglado

Para el periodista y analista político Juan Paredes Castro, el pedido de confianza del recientemente nombrado gabinete puede ser complicado dependiendo de la posición que adopte el presidente del Consejo de Ministros.

“Si el señor Arana va a ir a expresar más de lo mismo, se dividirán los votos o habrá un voto de confianza conversado y arreglado, pero eso no le da confianza al país. Se trata de dar confianza no solamente al Congreso, sino al país”, señaló a Correo.

Asimismo, expresó que “Nadie puede decir en este momento qué voto de confianza se puede dar, si no se conoce que es lo que van a presentar, hay que ver qué agenda trae en esta transición a nuevas elecciones”, dijo al precisar que no ve en las bancadas mayoritarias un ánimo de desmarcarse del Ejecutivo en un contexto electoral.