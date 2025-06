Eduardo Arana descartó que exista algún tipo de conflicto al interior del Ejecutivo y afirmó que mantiene una “permanente y cordial” con Juan José Santiváñez.

“En el Gobierno no hay ni fricciones ni tareas que se hagan de manera independente, no hay acto de Gobierno que no esté coordinado”, expresó este martes.

El presidente de Consejo de Ministros respondió esto cuando le consultaron respecto a presuntas fricciones en el Ejecutivo, las cuales calificó como “chismes o trascendidos”.

“Con relación al Dr. Santiváñez que es un gran profesional y con quien he coordinado frecuentemente como ministro del Interior primero y ahora como jefe de un área muy importante, la coordinación continúa de manera permanente y cordial”, añadió.

Arana reiteró que el trabajo dentro del Gobierno es de manera conjunta y sin fricciones.

“El trabajo es el que lidera la presidenta, el primer ministro coordina con todos los ministros”, manifestó.