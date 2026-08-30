El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 1 excluyó al alcalde de San Miguel, Eduardo Bless, de la lista de Avanza País, al considerar que su candidatura como primer regidor podría permitirle ejercer nuevamente el cargo mediante una “reelección encubierta”.

La decisión se produjo luego de que Karin García Juárez, candidata a la alcaldía distrital, renunciara. Su dimisión fue aceptada el 5 de agosto, por lo que Bless quedó como primer regidor de una lista sin postulante a burgomaestre.

Según el colegiado, si Avanza País obtiene la mayor votación, Bless quedaría en posición de asumir otra vez la conducción del municipio. Ello supondría una continuidad inmediata prohibida por el artículo 194 de la Constitución.

“La incompatibilidad surge posteriormente (...) como consecuencia de la renuncia definitiva de la candidata”, señala la resolución.

El JEE rechazó los descargos del personero de Avanza País, Aldo Borrero, quien sostuvo que el pedido era una tacha fuera de plazo y que este supuesto no figura entre las causales de exclusión.

El fallo solo alcanza a Bless y puede ser apelado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Otros casos

Un caso similar ocurrió en Morropón, Piura, donde el JEE excluyó a Richard Baca, actual alcalde provincial y candidato a primer regidor por Alianza para el Progreso, tras la renuncia de Ricardo Espinoza, quien postulaba a la alcaldía. El colegiado consideró que Baca podría asumir nuevamente el cargo si su partido ganase las elecciones.

Sin embargo, el JNE mantuvo en carrera al alcalde de Ponto, Áncash, Percy Villanera, primer regidor por Somos Perú. El pleno sostuvo que la prohibición alcanza al cargo de alcalde, mientras Villanera postula como regidor.

Asimismo, señaló que una eventual sucesión no convierte por sí sola su candidatura en una postulación encubierta.