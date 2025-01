En diálogo con Correo, el general PNP en retiro Eduardo Pérez Rocha analizó el estado de emergencia en Lima que llegó a su fin el último viernes, sin una renovación a la vista.

El experto señala que la medida fue insuficiente contra el crimen y que la falta de un planeamiento contra el crimen anticipa un panorama poco alentador en materia de seguridad.

El estado de emergencia llegó a su fin. ¿Qué lectura le da?

El dispositivo que dispone los estados de emergencia dice que los distritos en este régimen deben estar bajo el control de la Policía, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero esto no se ha cumplido. No hay militares en puntos críticos y no hay patrullaje. No se ha cumplido la medida como tal. Bajo esa perspectiva, lógicamente, sabemos que esto no funciona.

¿Qué ha fallado?

Todo el mundo se pregunta por qué no se renueva el estado de emergencia, y es por dos cosas simples: los alcaldes se han acostumbrado a que, con cada estado de emergencia, el Ejecutivo les asigne presupuesto, y porque se supone que el estado de emergencia disminuye el crimen, pero vemos que la delincuencia está aumentando, sobre todo el sicariato y las muertes por arma de fuego. Entonces, no lo han anunciado, pero están reconociendo lo que todo el mundo y las estadísticas están poniendo en conocimiento: el fracaso de estos estados de emergencia.

¿Quiénes son responsables de este fracaso?

Se supone para que se vuelva a renovar (la emergencia), tienen que ofrecerle recursos (a las autoridades) y ya sabemos que hay una inflación que supera el 4%. También hay un poco de deficiencia en la gestión de las autoridades locales para manejar ese presupuesto que le fue asignado. Trujillo, por ejemplo, dónde está (César) Acuña, creo que solamente había utilizado el 8%. A eso me refiero con mal manejo administrativo.

¿Cuál es el panorama de la seguridad ciudadana?

Desde el año 2023, el Gobierno no ha formulado un plan de Seguridad Ciudadana. Dina Boluarte y Gustavo Adrianzén no han confeccionado un plan de seguridad nuevo para el 2025. Este documento tiene que aprobarse y difundirse a los gobiernos locales, provinciales y regionales con anticipación, a más tardar en noviembre para que el primero de enero todos tengan el plan de acción. Los alcaldes no saben qué hacer y no tienen ni idea de planes al respecto.

El ministro del Interior dijo que las cifras de muertes violentas registradas en SINADEF fueron alteradas…

Lo que hace el ministro Santibáñez es manipular los datos. Él mismo dijo que si no disminuían los índices de delitos o si no había resultados con el estado emergencia, iba a renunciar. No lo hizo, y sacó unos datos fuera de contexto para decir que la delincuencia había disminuido. Sobre el Sinadef; ya el ministro de Salud ha indicado que es falso y que han modernizado el sistema para que el registro de decesos sea solo con el DNI electrónicos de los mismos médicos. Las supuestas mentiras, engaños y manipulación de datos estadísticos que da el ministro no tienen ningún respaldo.

¿Es tiempo de que el ministro del Interior renuncie a su cargo?

Si un funcionario está comprometido en una investigación por actos delictivos, lo normal es de que se le separe del cargo. En el caso del ministro del Interior, está sujeto a una denuncia de abuso de autoridad. Además, hasta ahora no aclara el tema de la grabación con el capitán “culebra” (Junior Izquierdo Yarlequé). Para mí, basta este hecho, que lo compromete en delito grave, para que deje el cargo, pero es el defensor de la presidenta. Todo el que está comprometido en denuncias del Ministerio Público debe dejar el cargo.

Eduardo Pérez Rocha

Exdirector general de la Policía Nacional

Especialista en Seguridad Ciudadana y Orden Interno. Se desempeñó como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.