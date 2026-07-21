El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, entregó este martes la Medalla de Honor del Parlamento a Eduardo Salhuana y al abogado Wilber Medina en ceremonias realizadas en la sede legislativa. Las distinciones fueron otorgadas en el marco de las actividades previas al cierre del actual periodo parlamentario.

Salhuana recibió la Medalla de Honor del Congreso en el grado de Gran Cruz por su gestión como presidente de la Mesa Directiva durante el Periodo Anual de Sesiones 2024-2025. En tanto, Medina fue distinguido con un Diploma de Honor y una medalla por su trayectoria profesional.

El presidente (e) del Congreso, @Frospigliosi, otorgó la Medalla de Honor del Congreso de la República en el grado de Gran Cruz al expresidente del Parlamento Nacional, Eduardo Salhuana, en reconocimiento a su gestión al frente de la Mesa Directiva durante el Periodo Anual de… pic.twitter.com/tFKfd6lTjH — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 21, 2026





¿Por qué fue distinguido Eduardo Salhuana?

La distinción entregada a Salhuana estuvo relacionada con su paso por la conducción del Parlamento durante el periodo anterior. El Congreso señaló que el reconocimiento corresponde a las funciones que desempeñó como titular de la Mesa Directiva.

La entrega se realizó durante una ceremonia encabezada por Rospigliosi, quien otorgó la medalla al ex presidente del Congreso. El acto formó parte de las actividades oficiales desarrolladas antes de la culminación del actual periodo legislativo.

Distinción para Wilber Medina

Posteriormente, el presidente encargado del Congreso entregó un Diploma de Honor y una Medalla del Congreso al abogado Wilber Medina. La institución indicó que la distinción se otorgó por su trayectoria profesional y su labor en temas vinculados al ámbito jurídico.

La ceremonia de entrega se realizó en la sede del Legislativo y contó con la participación de representantes del Parlamento. Ambos actos se desarrollaron como parte de las actividades programadas antes del cambio de etapa legislativa.