La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió este sábado la visita del actor y activista mexicano Eduardo Verástegui, en el marco de la agenda de encuentros que viene desarrollando de cara a la asunción del nuevo gobierno.

Al concluir la cita, Verástegui ofreció declaraciones a la prensa y afirmó que considera complicado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México. Según indicó, la situación política que atraviesa su país dificulta una eventual normalización de los vínculos entre ambos Estados.

El activista sostuvo que Perú cuenta con un gobierno “limpio, honesto, con valores y principios”, por lo que, en su opinión, reanudar las relaciones con la actual administración mexicana sería una decisión difícil de concretar. Sus declaraciones se producen en un contexto en el que ambos países mantienen sus relaciones diplomáticas deterioradas desde hace varios años.

Consultado sobre la posibilidad de que la presidenta electa invite a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, a la ceremonia de transmisión de mando del próximo 28 de julio, Verástegui respondió que, aunque el protocolo diplomático debe respetarse, personalmente no cursaría una invitación.

Durante su diálogo con los medios, el actor también lanzó duras críticas contra el Gobierno mexicano al señalar que enfrenta una grave crisis institucional, argumento que utilizó para sustentar su posición sobre la relación bilateral entre ambos países.

Tras la reunión con Verástegui, Keiko Fujimori continuó con su agenda oficial y participó en un encuentro de carácter religioso, en el que estuvieron presentes algunos congresistas electos que integrarán el próximo Parlamento bicameral.

Fujimori mantiene una serie de reuniones con representantes políticos, sociales e internacionales como parte de las actividades previas al inicio de su mandato.

Mientras Sheinbaum insiste en que un delincuente que dio un golpe de Estado está preso por discriminación y no por corrupción en el Perú, y se niega a restablecer relaciones con nuestro pueblo hermano, @EVerastegui se comporta como un verdadero representante internacional de la… https://t.co/KYrEeLoRsQ — Jean Carlo Portillo (@jeancarlopmag) July 5, 2026