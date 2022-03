Edward Málaga, congresista del Partido Morado y uno de los más críticos de la gestión del presidente Pedro Castillo, diálogo con Correo sobre la coyuntura política e indicó que una opción en el gobierno sería Dina Boluarte, pero comprometiéndose a tener consenso con las fuerzas políticas.

“Un gobierno de Dina Boluarte podría ser una opción, pero asumiendo un pacto con las fuerzas políticas y concentrándose en la prioridad de una reforma electoral y otras importantes para el país”, sostuvo el legislador en diálogo con Correo.

A su juicio, sería muy irresponsable -por el momento- tener una posición sobre un escenario de vacancia contra Castillo sin saber qué es lo que va a ocurrir eventualmente.

“El tema no pasa solamente por la vacancia, sino preguntarnos qué pasará después y eso es muy importante. Sea cual sea la salida que se tome sobre el presidente, hay que evaluar bien la situación para no volver a marchas multitudinarias como pasó con Manuel Merino y no victimizar a Pedro Castillo”, añadió.

Desde la óptica de Málaga, lo mejor para el país es que el jefe de Estado de un paso al costado. “Pienso que el presidente debe renunciar, porque su forma de gobernar y quitar cuadros importantes en los ministerios, el clientelismo, entre otros cuestionamientos, ameritan que de un paso al costado.

En otro momento, dijo que, de conocerse pruebas de Castillo de actos de corrupción, apoyará su vacancia sin dudarlo. “Si aparece un acto contundente y flagrante, como un audio, video o chats del presidente sobre actos de corrupción no nos va a temblar la mano en apoyar una vacancia”, sostuvo.

