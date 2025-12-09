El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, confirmó que Alfredo Barnechea fue elegido como candidato presidencial del partido luego de triunfar en las elecciones internas de la agrupación política. Martínez se pronunció en el programa “Milagros Leiva, Entrevista”, donde señaló que, luego de los comicios, circularon diversos rumores sobre el resultado, pero que la organización ya tiene definida su carta para las elecciones generales del 2026.

“Se llevan a cabo las elecciones internas el domingo pasado 30 de noviembre y a consecuencia de ellos salen todos estos rumores que no dejan de ser rumores hasta que no se compruebe lo contrario” afirmó frente a cámaras.

El legislador, aprovechó para extender sus felicitaciones a Julio Chávez, que quedó en segundo lugar en la contienda interna. Por otro lado, mencionó que Acción Popular está acostumbrado a atravesar momentos difíciles y señaló que, pese a las tensiones internas, la agrupación sabrá recomponerse de cara a la campaña.

“Nuestro candidato es Alfredo Barnechea, al cual felicito, felicito también a Julio Chávez por la buena votación que ha conseguido” declaró Martínez

El parlamentario expresó su confianza en que el partido logrará llegar al poder a pesar del contexto complejo. Según dijo, Acción Popular tiene condiciones para competir y “hacer gobierno” en el país “incluso a pesar de las adversidades”. En ese sentido, remarcó que la definición de la candidatura presidencial es un paso clave para ordenar el trabajo político en regiones y a nivel nacional.

Llamado a Barnechea a mostrarse más humilde

Al ser consultado sobre las perspectivas electorales de Alfredo Barnechea, Martínez consideró que el aspirante tiene opciones de pasar la valla electoral, pero advirtió que deberá ajustar su estilo.

“Yo espero que sí, si es que el correligionario Barnechea le baja un poquitito la revolución a la soberbia y se convierte en un ciudadano común y corriente, humilde, sencillísimo, yo estoy plenamente convencido de que pasamos la valla”, señaló.

El congresista remarcó que, en su opinión, la cercanía con la ciudadanía es determinante para cualquier candidatura, por lo cuál le pidió al nuevo candidato mostrar humildad en sus próximas apariciones.

“Tiene que cambiar. El abrazo generoso del ciudadano es lo que más enaltece a un político”, sostuvo Martínez.

El militante de Acción Popular, reconoció las capacidades académicas y profesionales del aspirante a la presidencia, elogiando su nivel de instrucción. Sin embargo, subrayó que ello no garantiza necesariamente aceptación popular.

“Eso no tiene nada que ver con el tema de persona”, remarcó.