El congresista Edwin Martínez expresó su rechazo a la solicitud del presidente de Acción Popular, Julio Chávez, para abrirle un proceso disciplinario, junto con María del Carmen Alva, por votar en contra del acuerdo partidario y de bancada sobre la censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Martínez atribuyó la decisión de Chávez a su intención de postular a la presidencia y a un posible temor a su participación en las elecciones internas del partido. Además, recordó que ya había sido objeto de un intento de sanción por una falta que, según él, no cometió.

“Ahora me quieren sancionar por haber votado algo que a mí ni el presidente ni el secretario general, nadie me indicó que tengo que votar en esta línea. Yo he votado así porque he analizado y lo he hecho con criterio técnico” , declaró en N Portada de Canal N.

El legislador también cuestionó la decisión del Congreso de censurar a Santiváñez y advirtió sobre sus consecuencias. “La gente, al final, se va a dar cuenta de que lo que hoy ha votado el Congreso de la República es lo que más daño le va a ocasionar al país” , agregó en la entrevista.

Martínez fue uno de los 11 congresistas que votaron en contra de la censura de Santiváñez, junto a legisladores de Alianza para el Progreso, Somos Perú y Honor y Democracia. La moción de censura fue promovida por congresistas de diversas bancadas, entre ellos Susel Paredes, Jaime Quito y Diego Bazán.