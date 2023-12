El congresista Edwin Martínez (No Agrupado) advirtió que difundiría el nombre de dos legisladores que presuntamente recibieron a personas enviadas por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para buscar votos a su favor y evitar su inhabilitación en el pleno.

Edwin Martínez aseveró que su colega Ilich López se habría reunido con dos allegadas a Zoraida Ávalos.

“Ilich López conversó conmigo. Él fue quien me comentó que dos personas hablaron con él sobre el tema de las votaciones y él está dispuesto a declararlo”, dijo el legislador a la prensa.

“Ilich conversó conmigo y me dijo que fueron dos señoras que lo buscaron para tratar el tema de la votación y él respondió que no tenía problema en conversar con ellas, pero que lo hagan por el conducto regular. Definitivamente era para que no la inhabiliten”, agregó.

Martínez no se animó a revelar el segundo nombre, sin embargo, según fuente de Diario Correo, el otro congresista implicado sería de Acción Popular.