El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció que los reos de alta peligrosidad serán agrupados en tres o cuatro penales específicos a nivel nacional, bajo estrictas condiciones de seguridad y con severas restricciones en el régimen de visitas.

La medida forma parte del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, y contempla traslados progresivos hacia establecimientos penitenciarios ubicados en zonas alejadas o de difícil acceso, donde se limite cualquier posibilidad de comunicación no autorizada.

“Paulatinamente van a ser reubicados todos los de alta peligrosidad en tres o cuatro penales definidos”, señaló el jefe del Gabinete Ministerial en declaraciones a la Agencia Andina.

Separación entre reos primarios y peligrosos

Álvarez Miranda precisó que los reos primarios serán internados en penales distintos, con garantías de seguridad, pero sin contacto con internos de alta peligrosidad.

En ese marco, indicó que establecimientos como el Penal de Lurigancho estarán destinados principalmente a internos que no hayan cometido delitos especialmente graves.

“El objetivo es que no exista contaminación criminal entre poblaciones penitenciarias”, explicó.

Visitas limitadas y sin beneficios tecnológicos

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros remarcó que se están estableciendo mecanismos para que los reos de alta peligrosidad solo reciban visitas una vez al mes, exclusivamente de familiares directos.

Aclaró que las visitas son beneficios penitenciarios y no derechos fundamentales, por lo que pueden ser restringidas de manera proporcional y racional, conforme al marco legal vigente.

Asimismo, indicó que en los penales designados no se permitirá ningún medio tecnológico, apoyándose tanto en la ubicación geográfica como en sistemas de control especializados.

Avances normativos en seguridad ciudadana

El jefe del Gabinete sostuvo que el Ejecutivo ha avanzado en la promulgación de normas vinculadas a la seguridad ciudadana, en el marco de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso.

Entre ellas, destacó la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), entidad que tendrá a su cargo la gestión del sistema penitenciario con un enfoque de control y resocialización.

Requisas permanentes, incluido Barbadillo

En otro momento, Álvarez Miranda se refirió a las requisas penitenciarias, señalando que estas se realizan de manera permanente en todos los establecimientos, incluido el Penal de Barbadillo, donde permanecen recluidos expresidentes.

Explicó que estas acciones responden al riesgo constante de ingreso de drogas, armas u objetos prohibidos, incluso por la participación de malos funcionarios.

Objetos decomisados e investigaciones en curso

El premier confirmó que, durante una reciente requisa en Barbadillo, se encontraron objetos electrónicos no autorizados, los cuales fueron decomisados. Además, se iniciaron investigaciones tras detectarse cámaras de seguridad desactivadas dentro del penal.

Frente a los cuestionamientos de abogados de algunos internos, sostuvo que “no cabe la protesta”, ya que la requisa y supervisión permanente son una responsabilidad del Estado, incluso para garantizar la seguridad de los propios reclusos.

“Lo que se busca es preservar la integridad de todos los internos, sean socialmente importantes o no”, puntualizó.