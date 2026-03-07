La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó que el Gobierno supervisa los trabajos de reparación del ducto de gas afectado en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, en Cusco.

Durante su visita a la zona de emergencia, indicó que ya se encuentran desplegados los equipos técnicos y el personal necesario para cumplir con el cronograma establecido por la empresa Transportadora de Gas del Perú, que estima 14 días para concluir las labores.

La jefa del Gabinete también anunció que se incrementará la disponibilidad de gas natural de 70 a 80 millones de pies cúbicos por día, medida que permitirá ampliar el acceso al gas natural vehicular y abastecer principalmente a taxistas y hogares en Lima, Callao e Ica, mientras se restablece plenamente el servicio.

Miralles explicó que las reparaciones se realizan en una zona de difícil acceso geográfico, por lo que el traslado de personal y autoridades se efectúa mediante helicópteros.

Señaló que las aeronaves con mayor capacidad se destinan prioritariamente al transporte de equipos necesarios para acelerar la reparación del ducto.

Asimismo, precisó que diversas entidades supervisan las labores en la zona, entre ellas el Ministerio Público, Osinergmin, OEFA y Sunafil, con apoyo del Ejército del Perú para el traslado y la seguridad.

Según indicó, las medidas adoptadas buscan garantizar el uso adecuado del combustible disponible y evitar especulación o restricciones adicionales durante el proceso de reparación.