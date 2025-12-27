El Partido Aprista Peruano enfrenta una nueva controversia interna luego de que varios militantes denunciaran que los candidatos electos en las primarias del 30 de noviembre fueron excluidos de las listas oficiales presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Los reclamos surgieron tras conocerse que algunos postulantes con alta votación en la contienda interna no figuraban entre los nombres finales, situación que generó indignación entre las bases y reclamos de dirigentes.

Un caso

Saúl Garrido se ubicó en el puesto 15 entre los precandidatos a la Cámara de Diputados por Lima. Por las reglas de paridad de género y alternancia, le correspondía la ubicación 20, pero su nombre no apareció.

Según denunció Mauricio Mulder, la Comisión Política del APRA habría alterado las listas y acusó que pese a integrar ese grupo, no fue convocado. El cambio se habría hecho a partir de la inclusión de los cupos para invitados, que alcanza a un 20%. Acusó de ello directamente a Valderrama. “Uno ha puesto a su hijo, otro ha puesto a su amante, otro ha puesto a un fujimorista”, señaló.

Javier Velásquez Quesquén afirmó que “lo que estamos viendo es la reedición de viejas prácticas por unos llamados renovadores. No me voy a prestar a este tipo de maniobras”.

Entre tanto, Carla García sostuvo que defender al partido implica exigir que se retroceda en los actos que vulneran la democracia interna y “que se restituya lo que fue decidido por el voto militante el 30 de noviembre”.

Valderrama, en respuesta, aseguró que los comicios internos “han sido bastante pulcros” y de acuerdo al marco de la normativa vigente. Añadió que la ley y el estatuto del partido facultan a dicha comisión a designar hasta el 20% de los integrantes de las listas.