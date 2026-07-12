Durante décadas, el Banco Central de Reserva (BCR) ha construido un modelo de gestión basado en la meritocracia, la especialización técnica y la formación permanente de sus profesionales.

La continuidad de Julio Velarde al frente de la institución ha vuelto a poner el foco en ese esquema y en la posibilidad de que algunas de sus prácticas sirvan de referencia para fortalecer la gestión de otras entidades del Estado. ¿Es posible imitarlo? ¿Puede ser un ejemplo para otros estamentos públicos?

El debate cobra relevancia en un contexto en el que diversas instituciones públicas han sido cuestionadas por presuntas contrataciones irregulares y designaciones alejadas de criterios meritocráticos.

Malas praxis

¿Por qué el Estado es tan proclive al tarjetazo en las entidades públicas y por qué algo así no sucede en el BCR? Por ejemplo, sería difícil que en el ente emisor se produzca un caso como el que envolvió al expremier Alberto Otárola, quien afronta una denuncia constitucional.

Otárola es sindicado de contratar a Yaziré Pinedo en el Ministerio de Defensa. En este caso se cuestionó que las órdenes de servicio habrían respondido a un presunto favorecimiento personal y no a un proceso de selección basado en criterios técnicos.

Ejemplos abundan. No mucho tiempo tiene la investigación contra Nicanor Boluarte por el caso “Los Waykis en la Sombra”, presunta organización criminal que buscó copar cargos de prefectos, subprefectos y puestos en entidades del Ejecutivo.

Más recientemente, reportajes periodísticos revelaron que varias mujeres que visitaron el despacho del entonces presidente interino, José Jerí, obtuvieron posteriormente puestos en distintas entidades públicas

Meritocracia

Como organismo constitucionalmente autónomo, el BCR ha construido durante décadas un modelo de gestión sustentado en una estructura técnica y en políticas de desarrollo profesional. Uno de sus principales pilares es la formación de nuevos profesionales.

Desde 1961, la institución organiza el Curso de Verano de Economía, un programa dirigido a estudiantes universitarios que busca difundir conocimientos especializados en teoría económica y análisis macroeconómico.

Sin embargo, el proceso para incorporarse al banco comienza incluso antes. Según explicó a Correo el gerente general del BCR, Paul Castillo, los futuros profesionales son identificados a través de los cursos de Economía Avanzada y Finanzas Avanzadas, dirigidos a estudiantes de Economía, Finanzas, Ingenierías y carreras afines que cursan desde el octavo ciclo o tienen hasta tres años de egresados.

Cada año, ambas convocatorias reciben más de 800 postulaciones provenientes de universidades públicas y privadas de distintas regiones del país. Tras un proceso de selección que comprende un examen, una entrevista y la elaboración de un ensayo, solo 35 participantes son admitidos en cada Curso de Verano.

Los alumnos con mejor desempeño acceden posteriormente al tradicional curso, considerado por la institución como una etapa de especialización intensiva.

“Al final se elabora un ranking e invitamos a los seis o siete primeros a formar parte del Banco”, explicó Castillo.

La incorporación de esos jóvenes representa apenas el primer paso de un proceso más amplio.

“El primer peldaño es tratar de convocar a los mejores. Hemos tenido la suerte de contar con los mejores alumnos de las facultades de Economía y Finanzas de distintas universidades. Con ese punto de partida, lo que sigue es mantenerlos motivados”, afirmó.

La institución señala que el objetivo de estos programas no es únicamente cubrir sus propias necesidades de personal, sino también contribuir a la formación de economistas especializados que posteriormente se desempeñan en otras entidades públicas, el sector privado y la academia.

En el libro “50 años del Curso de Verano”, el BCR destaca que numerosos exalumnos han ocupado cargos de responsabilidad dentro del propio banco, ministerios, organismos públicos y universidades, mientras que otros han continuado estudios de posgrado y desarrollado carreras académicas tanto en el Perú como en el extranjero.

“Uno de los objetivos que tienen los cursos de verano es difundir conocimiento especializado en economía, en particular en macroeconomía y, más recientemente, en los temas de finanzas en los que el banco va concentrando su trabajo”, señaló.

Formación

La estrategia, sin embargo, no termina con la incorporación de nuevos profesionales. El desarrollo de los cuadros técnicos constituye uno de los ejes del modelo de gestión del BCR y busca que el conocimiento especializado permanezca dentro de la institución.

El banco explica que, dos años después de su ingreso, los profesionales pueden acceder al apoyo institucional para realizar estudios de maestría e incluso doctorados en universidades del extranjero. Una vez concluidos, muchos regresan para enseñar en el propio Curso de Verano, “contribuyendo a difundir los nuevos conocimientos adquiridos” a nuevas generaciones.

Este mecanismo “propicia un círculo virtuoso”, ya que buena parte de esos profesionales también transmite los conocimientos adquiridos desde la docencia universitaria y otras instituciones.

Castillo precisó que, en la práctica, los trabajadores permanecen entre dos y tres años desempeñándose en distintas áreas antes de postular a concursos internos para financiar estudios de posgrado.

“A partir del tercer año tienen la posibilidad de participar en los concursos internos para el financiamiento de posgrados, maestrías y doctorados en el exterior. Dependiendo del programa, pueden permanecer entre dos y cinco años fuera y luego retornan al banco con la expectativa de ir asumiendo gradualmente mayores responsabilidades”, explicó.

Ese proceso está respaldado por la estructura organizativa del banco. El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) asigna al Departamento de Desarrollo de Personal la responsabilidad de diseñar un sistema que comprende la evaluación del desempeño, la identificación del potencial de los trabajadores, la planificación de la línea de carrera y los planes de sucesión para puestos estratégicos.

La importancia de contar con equipos técnicos estables también se refleja en la capacidad del BCR para responder ante escenarios de alta incertidumbre. Castillo señaló que, frente a eventos extraordinarios como el Fenómeno El Niño, resulta clave que la institución cuente con profesionales preparados.

“También es importante ante escenarios complejos, como el Fenómeno El Niño, por ejemplo, que es algo que no ocurre todos los años, pero contar con un equipo estable es bastante importante (...). Siempre tienes que estar preparado para el peor escenario, pero esperando que ocurra el mejor escenario”, afirmó.

El gerente recordó, además, que otras entidades públicas han comenzado a desarrollar programas similares para captar talento, entre ellas la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y algunos organismos reguladores.

No obstante, sostuvo que el principal activo del modelo del BCR ha sido construir, durante décadas, una cultura institucional basada en el mérito, la competencia y el aprendizaje continuo.

La continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central se produce precisamente en un contexto en el que ese modelo vuelve a cobrar protagonismo.

“Todos estamos muy contentos con la continuidad de Julio. Ha sido muy positivo que se le haya invitado a continuar y haya aceptado. El accionar del banco, ciertamente, sigue, y la continuidad nos ayuda en ese sentido”, concluyó.