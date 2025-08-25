El expresidente Pedro Castillo, actualmente en prisión preventiva en el penal de Barbadillo, ha empezado su regreso al escenario político a través del lanzamiento del partido “Todo con el Pueblo”, que ya fue inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La conformación del movimiento ha estado liderada por miembros cercanos a su entorno.

Este agrupamiento tiene como principales dirigentes a la familia de Castillo Terrones: su esposa, hermanas, cuñada-hija y sobrinos, quienes ocupan roles clave dentro del partido.

Cuarto Poder reveló que la figura más visible es Irma Castillo Terrones, quien funge como Secretaria Nacional de la Mujer y en recientes mitines responde a los llamados de su hermano desde prisión.

“Acá está tu partido, presidente Pedro Castillo, bajo tus órdenes”, manifestó.

Su hermana Gloria Castillo Terrones también ha tomado un rol destacado, a pesar de estar envuelta en acusaciones sobre cobros indebidos durante el mandato de su hermano, las cuales ella ha negado rotundamente.

Como se recuerda, según el exasesor Salatiel Marrufo, Gloria habría recibido 60 mil soles en efectivo durante la gestión de Pedro Castillo.

Por su parte, Lilia Paredes (esposa de Castillo) y Yenifer Paredes (cuñada-hija) también aparecieron inscritas como integrantes del mismo partido, y ambas estarían pensando en postular al Congreso en las elecciones de 2026.

El “clan familiar” también involucra a los sobrinos Cledín Vásquez Castillo, quien ocupa el cargo de Secretario Nacional de Relaciones Internacionales del partido; y Jaime Vásquez Castillo. También aparece Gian Marco Castillo Gómez, quien, aunque más reservado, enfrenta acusaciones por presunta colusión agravada y participación en organización criminal, especialmente en el caso de Puente Tarata.

Cabe resaltar que el partido no podrá participar por sí solo a los próximos comicios electorales, no obstante, se ha confirmado una alianza política con Juntos por el Perú, liderada por Roberto Sánchez.

MENSAJE DESDE PRISIÓN

Desde dentro del penal, Pedro Castillo envió un mensaje de audio durante el lanzamiento del partido, llamando a la unidad del movimiento y reafirmando su liderazgo.

“Juntos podemos lograr que nuestros sueños y anhelos se hagan realidad”, señaló el exmandatario.

La inscripción de “Todo con el pueblo” ante el JNE representa el regreso de Castillo al ámbito político, a pesar de estar preso y bajo investigación por presuntos delitos de corrupción y rebelión. El exmandatario busca habilitar una plataforma legal para competir o impulsar candidaturas aliadas en ñlos próximos comicios.