El Colegio de Economistas de Lima (CEL) prepara una acción de inconstitucionalidad contra las leyes aprobadas por el Congreso que comprometen la sostenibilidad fiscal del país.

Así lo adelantó su decano, José Manuel Mesía Herrera, en diálogo con Correo. Detalló que la institución forma un consejo consultivo, integrado por economistas destacados, para respaldar esta medida. Los nombres serán anunciados el próximo 8 de abril.

“Los colegios profesionales tienen la facultad constitucional de interponer demandas de inconstitucionalidad, pero no cualquier colegio, debe ser el especializado en la materia. Tratándose de asuntos presupuestarios y financieros, el CEL está plenamente habilitado. Estamos inscritos en Registros Públicos, nuestra personería jurídica está vigente y cumplimos todos los requisitos para apersonarnos ante el Tribunal Constitucional”, precisó.

Mesía explicó que, según su estatuto, pueden armar un consejo consultivo para emitir informes, opiniones y recomendaciones; así como para preparar un expediente para frenar estas leyes inconstitucionales.

“Estamos formando ese equipo consultivo para poder replicar la problemática que está sufriendo el país y estamos preparando, con equipos de abogados constitucionalistas, las acciones que vamos a tomar en el futuro”, resaltó.

El decano del CEL adelantó que este equipo estaría conformado por economistas notables como David Tuesta, Mercedes Aráoz, Elmer Cuba, Luis Arias Minaya, Miguel Palomino, Gianfranco Castagnola y Hugo Perea, entre otros.

Sin embargo, recién el 8 de abril se confirmarán estos nombres y jurarían al cargo.

Asimismo, Mesía advirtió que el próximo gobierno heredará una bomba de tiempo.

“En el año 26 habría una sobrecarga de 6 500 millones de soles”, subrayó.

También alertó que sin medidas correctivas el país deberá recortar inversión en infraestructura o endeudarse en condiciones más desfavorables.