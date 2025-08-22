En los últimos años, los viajes de los congresistas al extranjero fueron punto de crítica por los gastos que irrogan al Estado y por la ausencia de beneficios para el electorado.

Y si bien estas salidas al exterior han disminuido, lo cierto es que todavía existen padres de la patria que visitan países como Turquía, Singapur, China, Uzbekistán y otros más, para realizar “actividades”.

De acuerdo con información revisada por Correo, entre enero y julio de este año, al menos 21 legisladores viajaron al exterior con recursos ordinarios, es decir, con dinero público (ver infografía).

La información proviene del portal de Transparencia del Congreso.

El total de gastos por pasajes fue de 196,358.90 soles y por viáticos 81,085.79 soles. Es decir, el total asciende a 277,443.98 soles.

Estos son los viajes al extranjero entre enero y julio de este año. (Infografía: Diario Correo)

LOS PRIMEROS

El congresista Eduardo Salhuana (APP) lidera el ranking de los más viajeros al extranjero.

Entre enero y julio de este año, el apepista viajó tres veces a los países de Colombia y Estados Unidos.

En su viaje a Bogotá entre el 24 y 27 de febrero, el entonces presidente del Congreso se trasladó para participar en el Período Ordinario de Sesiones del Parlamento Andino.

Allí recibió la condecoración Simón Bolívar a la Integración Latinoamericana “por los méritos de su amplia trayectoria política y profesional”, así como por “su invaluable apoyo a la integración regional”.

Cuando Salhuana viajó, su gestión ya era cuestionada, incluso, fue vinculado con la minería ilegal.

En marzo, el apepista viajó a Washintong D.C. (Estados Unidos) para participar en una actividad conocida como ParlAméricas.

De acuerdo con el informe presentado por el legislador, allí se discutió sobre el crimen organizado, ciberseguridad, cambio climático, migración, entre otros temas.

El congresista Eduardo Salhuana lidera el ranking de viajeros al extranjero. (Foto: Andina)

Mientras que en mayo viajó a Estados Unidos cuando ya se tenía conocimiento del asesinato de 13 mineros en Pataz, en La Libertad.

En ese país tuvo reuniones con representantes de universidades, empresarios y autoridades consulares para tratar sobre la promoción de inversiones, el cabotaje marítimo, logística portuaria y más.

Patricia Juárez (Fuerza Popular), entonces primera vicepresidenta del Congreso viajó este año a Italia y Estados Unidos.

En el sistema figura, al menos por ahora, el informe sobre su primera salida a la ciudad de Vecina para participar en la 142° Sesión Plenaria de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho.

En el evento, expuso la postura del Parlamento sobre la propuesta de reforma del artículo 99 de la Constitución para incorporar a los titulares de los organismos electorales en los procedimientos de acusaciones constitucionales.

Cabe precisar que esta lista no están incluidos Juan Carlos Lizarzaburu (APP) y Jorge Zeballos (Renovación Popular), pues ambos son representantes de peruanos en el extranjero.

Patricia Juárez, entonces vicepresidenta del Congreso, viajó a Italia y Estados Unidos.

DOS MÁS

La congresista Vivian Olivos (Fuerza Popular) tiene dos viajes al exterior este año.

En abril estuvo en Turquía donde realizó una serie de actividades como la visita turística a un museo, compartió café con otras autoridades y entregó regalos.

Según el documento que presentó la fujimorista, uno de los resultados que obtuvo de su visita fue que se otorguen cursos virtuales del idioma turco para los peruanos y que la presidenta de la Liga Parlamentaria de la Amistad Perú - Turquía, Derya Bakba, “envíe un saludo fraterno” a las mujeres científicas de Barranca.

Mientras que en junio viajó a Panamá para participar de una sesión sobre la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericana y Caribeño.

Olivos tuvo que trasladarse a ese país y escuchar a una serie de expositores para llegar a la conclusión de que “los parlamentos deben impulsar políticas públicas más completas e innovadoras orientadas a regular los entornos alimentarios”.

Vivian Olivos es congresista de Fuerza Popular. Ella estuvo en Turquía y Panamá. Foto: Congreso / Archivo

Por otro lado, María Taipe (Perú Libre) estuvo en dos países asiáticos: Singapur y China.

En el primer país realizó una visita institucional a la Comisión Interparlamentria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico.

La parlamentaria tuvo que llegar a ese lejano país para concluir que “es necesario promover acciones para mejorar la seguridad del Perú tal como lo hizo Singapur”.

En el sistema se registró un viaje a China entre el 25 y 31 de mayo. Sin embargo, no se observó un informe sobre la actividad ni tampoco fotografías sobre el evento en sus redes sociales.

Elizabeth Taipe, de Perú Libre, estuvo en dos países asiáticos. (Foto: Congreso)

DESTINOS

Por otro lado, hay 17 congresistas que viajaron al menos una vez extranjero entre los siete primeros meses del año.

Entre los viajes hay algunos destinos que llaman la atención. Por ejemplo, Wilson Soto (Acción Popular) y María del Carmen Alva viajaron entre los días 2 y 3 de abril a la ciudad de Taskent en Uzbekistán para participar de la 150° Asamblea de la Unión Interparlamentaria.

El debate general de la sesión fue sobre la acción parlamentaria en favor del desarrollo y la justicia social.

Ambos legisladores presentaron informes extensos de más de 20 páginas donde resumen las actividades que realizaron.

“Participar en esta asamblea representando al Perú ha sido un gran honor y una experiencia muy significativa”, fue la reflexión final que hizo Soto -investigado por el caso “Los Niños”- en el informe que presentó para justificar su viaje.

Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) viajó en febrero a Francia para participar de la reunión plenaria que organizó la red parlamentaria global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En la cita se abordaron temas como los desafíos económicos, climáticos y de desarrollo global.

Las conclusiones del informe que presentó para justificar su viaje no dan luces de los beneficios de su salida, pues se describen aspectos como “reafirmar la importancia de un desarrollo económico sostenible”.

Por último, se puede mencionar el viaje que realizó Waldemar Cerrón (Perú Libre) a Marruecos.

El segundo vicepresidente del Congreso estuvo entre el 30 de abril y el 5 de mayo en un viaje. Sin embargo, en el portal del Congreso todavía no figura el informe que justifica su salida.

En sus redes sociales tampoco hay fotografías sobre la actividad, aunque entre esos días publicó saludos por el aniversario de distritos en Loreto y Junín.