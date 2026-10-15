El director general de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Paul Vera Regalado, estimó que el Ejecutivo debe remitir hoy, al Congreso, el proyecto de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).

“El proyecto de ley busca establecer un marco jurídico especial para la autorización, regulación, supervisión, fiscalización, trazabilidad y promoción de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal en todo el territorio nacional”, declaró a Radio Universal Cusco.

Medida

La iniciativa busca establecer nuevas reglas para formalizar a 31,563 pequeños mineros y mineros artesanales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

La propuesta contempla un régimen ordinario permanente para nuevos operadores y productores formalizados. Este esquema exigirá autorización sectorial y certificación ambiental para iniciar o reiniciar actividades, de acuerdo con las características de cada operación.

El Reinfo concluiría el 31 de diciembre de 2026. A partir del 1 de enero de 2027, sus inscritos pasarían a un régimen de consolidación que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2028, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la nueva norma.

Además, plantea crear el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (Formape), adscrito al Minem, que promovería buenas prácticas laborales y de seguridad, impulsaría la innovación tecnológica, evaluaría instrumentos ambientales y emitiría autorizaciones para iniciar o reiniciar labores mineras.