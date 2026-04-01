Candidatos presidenciales llegaron este martes al Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja, para participar en el quinto día del debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La actividad forma parte del calendario oficial de debates programados de cara a las elecciones presidenciales 2026, en las que los postulantes presentan sus propuestas ante la ciudadanía.

En los exteriores del recinto se observó el ingreso progresivo de los candidatos, así como la presencia de simpatizantes y personal de seguridad encargado de resguardar el orden durante el desarrollo del evento.