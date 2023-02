La revelación de que diversas consultorías en el Ministerio de Educación costaron alrededor de 728 millones de soles en la última década ha generado no solo una guerra entre el titular del sector, Óscar Becerra, y los sectores afectados, sino que ha llegado al Congreso.

Alejandro Muñante, el tercer vicepresidente del Parlamento, ha solicitado crear una comisión investigadora multipartidaria que se encargue de indagar las irregularidades del caso por un plazo de 180 días.

Ha considerado que el tema es delicado y que quiere hallar a todos los responsables.

La petición la hizo efectiva a través de una moción. En ella se plantea investigar las consultorías y asesorías en el Minedu desde el 2012 al 2022.

Además, propone que también se haga la misma indagación en el Consejo Nacional de Educación (CNE), órgano del Ministerio de Educación.

Con todo ello, Muñante busca que se recabe toda la información para determinar si existe responsabilidad política, administrativa o penal de personas o instituciones involucradas en este caso.

En conversación con Correo, Muñante aseguró que tratará de que su propuesta sea priorizada en la siguiente legislatura, es decir, en la primera semana de marzo.

Allí solicitará a la Junta de Portavoces para que el tema se incluya en la agenda del pleno. Luego, la Mesa Directiva dispondrá una fecha y enseguida el pleno decidirá autorizar o no la conformación de esa comisión.

“Solamente se necesitan 45 votos para aprobar la conformación”, indicó.

Muñante sostuvo que la idea es que el grupo sea multipartidario y que englobe a congresistas de otras bancadas para resguardar “la imparcialidad”.

Uno de los primeros trabajos que tendría la referida comisión investigadora sería levantar el secreto de las comunicaciones y bancarios de todas las personas involucradas. “Son más de 60 los funcionarios que hay que investigar”, refirió.

Al término de la investigación, agregó, se elaborará un informe para determinar responsabilidades de los postores, de los que han licitado con el Minedu, y se evaluará si son allegados a ese despacho o a partidos políticos.

Su olfato, añadió, le dice que hay legisladores del actual Parlamento involucrados.

Muñante sustentó su denuncia con los dichos del exministro de Educación Rosendo Serna y del actual, Óscar Becerra.

Serna indicó que existe un informe que revela que el Minedu gastó en consultorías cerca de 400 millones de soles en los últimos 10 años.

En tanto, Becerra detalló que eran 728 millones de soles los que se malgastaron por ese servicio.

Consultado sobre si le cerraría el caño a las consultorías, Becerra respondió que “de todas maneras aunque me cueste ser odiado por muchos”.

“Algunas de esas consultorías tienen informes de 1 o 2 páginas después de meses, el mismo proveedor factura 6, 8, 10 veces, o una organización relacionada con él o un pariente de alguien, que muchas veces es una exautoridad, exministro, exviceministro, excongresista. Son 728 millones de soles”, agregó el ministro Becerra a Canal N.

Cabe recordar que el último domingo, el programa Contracorriente reveló el millonario gasto en el Minedu e incluso informó que hubo exministros que salieron beneficiados.

Entre ellos están Patricia Andrade, exviceministra de Gestión Pedagógica. Ella fue beneficiada con siete servicios de consultorías entre los años 2015 y 2022. La suma ganada fue de 124 mil 760 soles.

Otra persona fue su esposo, Luis Guerrero Ortiz, quien realizó 24 consultorías entre el 2003 y 2022, y que ganó en total 331 mil 925 soles.

Asimismo, Martín Vegas, exviceministro de Gestión Pedagógica, hizo 16 servicios de consultoría entre 2015 y 2022 por un total de 241 mil 120 soles.

Pero lo que llamó más la atención fue el caso de Flor Pablo, antes ministra del Minedu y ahora congresista, que milita en el Partido Morado. Ella realizó dos servicios de consultorías en el 2017 y cobró 51 mil soles.

ARREMETE.

Ayer, dicha legisladora fue muy crítica con Becerra luego de que este afirmara que el Minedu era la caja chica del Partido Morado, agrupación política con la que ella llegó al cargo.

“Hay que pedirle al ministro que no sea tan ligero, el Partido Morado tomará acciones legales al respecto”, afirmó.

En diálogo con Canal N, la legisladora dio una extensa respuesta para justificar las consultorías.

Desde su punto de vista, en el Estado sí hay necesidad de consultorías porque no todos los funcionarios tienen el expertiz para realizarlas.

“Más que decir ‘no a las consultorías’, hay que entender que es un rubro especializado y se debe manejar, no hay que abusar”, sostuvo.

Enseguida, reconoció que hizo consultorías para el Minedu.

“Sí lo he hecho, por supuesto, plantee un programa por ejemplo para poder atender los casos de violencia sexual y de violencia física (...) Lo hice antes de ser ministra, luego de ser ministra no he hecho consultorías”, señaló.

Para ella, no hay conflicto de intereses en haber sido funcionaria del Ministerio y posteriormente, haber realizado consultorías, pues no desempeñó ambas funciones en paralelo.