El papa León XIV llegó ayer a Argentina, la segunda escala de su gira por Sudamérica.

El pontífice dejó Uruguay tras tres jornadas de actividades. Permanecerá en territorio argentino hasta el 11 de noviembre y luego viajará a nuestro país, donde estará desde el miércoles 11 hasta el martes 17 de este mes.

Partida

La última misa de León XIV en Uruguay reunió a unas 50 mil personas en Florida, una ciudad de menos de 35 mil habitantes y que queda a 100 kilómetros de Montevideo.

La celebración se realizó frente a la Catedral Basílica, en la plaza Asamblea, aunque muchos fieles prefirieron esperar al papa en la entrada de la ciudad.

El presidente Yamandú Orsi despidió al pontífice en el aeropuerto internacional de Carrasco, junto al canciller Mario Lubetkin y Juan Raúl Ferreira, el embajador ante el Vaticano.

“La visita de León XIV se transformó en una gran fiesta para los uruguayos, en particular para la comunidad católica”, publicó en X. El mandatario agradeció también a quienes trabajaron para que “todo transcurriera fluidamente y en armonía”.

Por su parte, el santo padre pidió a los uruguayos que lo sigan acompañando con sus oraciones. “Aunque Uruguay es un país relativamente pequeño, su pueblo tiene un corazón generoso y es capaz de cosas muy grandes”, posteó en redes.

Presidente Orsi: “La visita de León XIV se transformó en una gran fiesta para los uruguayos”.

Aerolíneas Argentinas asumió el traslado del papa desde Montevideo.

La empresa envió un Boeing 737 MAX 8, matrícula LV-KKD, desde Aeroparque. El vuelo AR1091 debía salir a las 3:30 p. m. y aterrizar en Aeroparque Jorge Newbery a las 4:25 p. m. Un segundo avión, el AR1093, debía transportar el equipaje de la comitiva.

El cronograma incluye un viaje a Córdoba el martes 10 y la salida hacia Lima el miércoles 11, desde Ezeiza.

Fue el presidente Javier Milei quien recibió al pontífice a su arribo.

Por la seguridad del líder católico, el Gobierno porteño movilizó a más de 19 mil efectivos, entre policías, médicos y agentes de tránsito. El plan contempla tres anillos de protección.

El primero está integrado por la Guardia Suiza, la Gendarmería Vaticana y la Policía Federal. Luego la Gendarmería y Prefectura forman un segundo cordón. El tercero suma 16,680 policías.

El Presidente Javier Milei recibió a Su Santidad el Papa León XIV en su histórica visita a la Argentina, en un acontecimiento de profunda trascendencia espiritual para nuestra Nación y todos los argentinos. https://t.co/Jy74bQ5OIa — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 9, 2026

Arrestos

Antes de la llegada del sumo pontífice, autoridades locales concretaron dos detenciones vinculadas con su llegada.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) informó el pasado viernes el arresto de una persona que había amenazado de muerte al representante de la Santa Sede.

El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, ordenó el procedimiento y la Policía Federal lo ejecutó en menos de 24 horas.

La Secretaría de Inteligencia de la Nación de Argentina mediante un comunicado informó la detención de una persona por amenazar de muerte al papa León XIV en el marco de su visita a la Argentina.

La segunda captura ocurrió este domingo, cerca de las 11:30 a. m., junto al escenario de Palermo.

La Policía detuvo a un hombre de 25 años que circulaba en una moto Kawasaki. El sospechoso se presentó como bombero voluntario de Vuelta de Rocha y exhibió un permiso de circulación falso. También mostró una credencial apócrifa de “Enlace Vaticano”. La jueza María Servini ordenó su detención por falsificación de documentos e intimidación pública.

Protocolo

Milei abrió la ceremonia con un discurso de bienvenida en el Palacio Libertad, ante el cuerpo diplomático, el Episcopado y los tres poderes del Estado.

El mandatario evocó primero al papa Francisco y sostuvo que su muerte dejó un vacío entre católicos y no católicos. “Es un profundo honor para mí como presidente, y para todos los argentinos, celebrar la visita de su santidad León XIV a nuestro país”, resaltó.

Explicó que su gestión aplica un concepto llamado “equilibrio general intertemporal”, que buscaría que las decisiones del Gobierno beneficien a la sociedad actual sin perjudicar las finanzas ni las oportunidades de las futuras generaciones.

“Santidad, gracias por venir, y quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina”, concluyó el jefe de Estado.

El Presidente de la Nación, Javier Milei tomó la palabra en el marco de la visita del Papa León XIV en el Palacio Libertad. Foto: Casa Rosada.

Mensaje

León XIV tomó la palabra después ante las autoridades y recordó que Francisco llevó durante 12 años la memoria de su país al frente de la Iglesia universal.

“Algunos nacieron aquí, otros llegaron desde lejos y encontraron un hogar, otros pertenecen a pueblos originarios, cuya presencia precede al nacimiento de la nación”, expresó.

El obispo de Roma pidió proteger la participación, la libertad de expresión, la ley y las instituciones, e instó a las autoridades a que ejerzan el poder como servicio y reconocer sus límites. “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, dijo.

[AHORA] "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía": el papa León XIV destacó el valor del trabajo, y pidió estimular la iniciativa privada y lograr que el crecimiento alcance a quienes "más dificultades" enfrentan. https://t.co/0JBD8BJa5O — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 8, 2026

León XIV mencionó a los jóvenes, a los desempleados y a los ancianos. “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, planteó.

Asimismo, abordó la atención a la enfermedad y la discapacidad y rechazó el aborto. “Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes. Y custodiarla hasta su término natural”, resaltó.

Agregó que “Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural”. No obstante, advirtió sobre el peligro del crimen organizado, la trata de personas y el tráfico de armas y drogas.

Además, el sumo pontífice interpeló a los funcionarios públicos. “La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, sentenció.