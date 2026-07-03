El nombramiento del presidente del Consejo de Ministros de un nuevo gobierno es, sin duda, una de las decisiones más observadas de todo presidente electo en el Perú.

Incluso mucho antes de que inicie la gestión, los nombres voceados dan señales del estilo de gestión que se tendrá.

A menos de un mes para el cambio de mando, la atención se centra en el primer equipo que conformará la virtual presidenta Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular (FP).

De acuerdo con información revisada por Correo, la experiencia muestra que no existe una fórmula única.

Algunos presidentes le dieron prioridad a un perfil técnico para transmitir confianza, mientras que otros optaron por un perfil con mayor peso político en un intento por construir gobernabilidad (ver infografía).

En este recuento revisamos quiénes fueron los primeros jefes del Gabinete Ministerial de los gobiernos elegidos en los últimos 25 años y sus perfiles.

Estos son los perfiles de los presidentes del Consejo de Ministros de gobiernos electos en los últimos años. (Infografía: Diario Correo)

ANTECEDENTES

Cuando Alejandro Toledo llegó a Palacio de Gobierno nombró al abogado Roberto Dañino Zapata como su premier, a pesar de no ser una persona de su entorno cercano.

Además, su primer Gabinete Ministerial no tenía integrantes de Perú Posible -en su mayoría- sino que eran tecnócratas.

Cuando Toledo presentó a su equipo dijo que este era “pluripartidista”.

“En el Gabinete están representados todas las sangres para buscar consenso y concertación para la gobernabilidad no sólo en el Congreso sino también en el Ejecutivo”, afirmó.

Jorge del Castillo fue premier en el segundo gobierno de Alan García. Foto: GEC.

En su segundo gobierno en 2006, Alan García nombró premier a Jorge del Castillo.

El entonces presidente definió a Del Castillo como una persona de confianza y “de gran cercanía fraternal”.

El nombramiento del aprista no causó sorpresa, porque lo acompañó en campaña y se encargó del plan de gobierno.

El primer Gabinete Ministerial de García estuvo conformado por seis militantes apristas y nueve técnico independientes.

Del Castillo destacó que su equipo tiene una equidad de género sumamente importante (seis mujeres), con sectores independientes, de otros partidos y con experiencia.

Por su parte, Ollanta Humala nombró a Salomón Lerner, de una izquierda moderada, cuando asumió la presidencia en 2011.

Lerner Ghitis fue una figura clave para Ollanta, pues no solo fue su consejero en la campaña, sino también financista desde el 2006.

El equipo del exmandatario estuvo conformado, entre varios personajes, por personajes de su promoción del Ejército.

Cabe recordar que Lerner renunció de manera sorpresiva tras una reunión del Consejo de Ministros.

En una misiva, dijo que si bien la gestión de Humala se desarrollaba de manera correcta, con diálogo y consenso, requería ajustes de la conducción general.

Su dimisión se dio en un contexto de conflictos sociales porque en Cajamarca se oponían al proyecto Conga.

Pedro Pablo Kuczynski nombró como premier en 2016 a Fernando Zavala.

Si bien el economista no era del partido ni participó en la campaña, si conocía a PPK, pues cuando este era ministro de Economía, fue su viceministro.

Finalmente, el gobierno electo más reciente es el de Pedro Castillo en 2021.

El exmandatario nombró al congresista Guido Bellido, integrante de Perú Libre (PL), partido que lo llevó al poder. Sin embargo, su designación no se dio por una cercanía entre ambos, sino más bien por una recomendación de Vladimir Cerrón, líder de la agrupación del lápiz.

“Existe mucha especulación acerca del futuro gabinete, pero también conspiración caviar, ante lo cual el presidente, el partido y la bancada, darán una sólida respuesta. ¡Vamos seguros al cambio que necesita la patria!”, escribió Cerrón en redes.

Guido Bellido, exmilitante de Perú Libre, fue premier de Pedro Castillo. (Foto: GEC)

ANÁLISIS

Fernando Tuesta explicó que desde el gobierno de Alberto Fujimori, los partidos que llegaron al poder perdieron un peso significativo porque eran sobre todo vehículos electorales.

“Los partidos dejaron de traer a buenos profesionales, dejaron de comprometer a intelectuales y académicos”, dijo.

En diálogo con Correo, el politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) consideró que lo más probable es que Keiko traiga a tecnócratas de su línea en su primer Gabinete Ministerial.

“Como primer gabinete puede ser mucho más atractivo con profesionales y técnicos”, apuntó.

Sobre el próximo premier, Tuesta dijo que es seguro que la lideresa naranja apueste por alguien de su círculo cercano, esto debido a que el jefe del Gabinete Ministerial será su portavoz.

“No sería sorpresivo que designe a Carranza que estuvo en su plan de gobierno o alguien de ese perfil”, indicó.

Asimismo, Tuesta recordó que en los años en que Keiko intentó llegar al poder, estableció compromisos con diversos sectores con intereses, por lo tanto, tendrá que lidiar con diferentes grupos de interés.

En otro momento, el politólogo que probablemente, Keiko coloque en los ministerios claves a personas de confianza o también a algunos competidores de la primera vuelta, como Rafael Belaúnde Llosa.

“Cuando se habla de técnicos y políticos, no se toma en cuenta que los políticos perdieron un peso significativo”, agregó.

Fernando Tuesta: “Los partidos dejaron de traer a buenos profesionales, dejaron de comprometer a intelectuales y académicos”. (Foto: Agencia Andina)

POSIBILIDAD

Para el analista político Juan Paredes Castro, la figura de Luis Galarreta no solo genera confianza en Keiko Fujimori, sino que también tiene un perfil con experiencia para la buena conducción de un Gabinete Ministerial.

“Es un hombre de confianza de Keiko que puede desempeñar perfectamente el papel con habilidad y destreza”, indicó a Correo.

En la misma línea, señaló que los integrantes del futuro Gabinete Ministerial deben tener una combinación entre los técnico y lo político.

“Cada sector necesita una explicación de lo que hace, porque los liderazgos son eminentemente técnicos, pero los técnicos tienen que ser también político”, afirmó.

Sin embargo Paredes Castro señaló que no necesariamente los integrantes del gabinete deben ser militantes del partido.

Por otro lado, recomendó que los ministros sean personajes que no le tengan miedo a la prensa, sino que sean capaces de explicar lo que hacen a la opinión pública.