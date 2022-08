El premier Aníbal Torres deberá concurrir al pleno del Congreso para explicar las declaraciones que ofreció desde Palacio el último 10 de agosto, oportunidad en la que incitó a las organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra los que se oponen al Gobierno de Pedro Castillo.

El jefe del Gabinete será citado mañana a las 4 de la tarde, la decisión fue tomada por el Parlamento con 73 votos a favor, 38 en contra y 0 abstenciones.

La citación se aprobó con 73 votos a favor, 38 en contra y 0 abstenciones. Foto: César Campos/@photo.gec

VAPULEADO

La congresista Adriana Tudela (Avanza País) fue la encargada de sustentar la moción que proponía invitar a Torres.

“No es posible hablar de Estado de derecho, no solo atacan al fuero parlamentario, sino a la institucionalidad”, dijo.

Recordó que el lunes ingresaron prefectos y subprefectos a Palacio, por lo que se estaría poniendo en marcha un plan de movilización.

Durante el debate, más de un congresista criticó los dichos del premier Torres.

Roberto Chiabra (APP) preguntó qué dirían si esa incitación se hubiera impulsado desde el Congreso.

“Sería una irresponsabilidad”, afirmó.

Edwin Martínez (Acción Popular) consideró que el Ejecutivo no trabajará en obras por el país mientras estén concentrados en atacar al Parlamento de “golpistas”.

Por su parte, José Williams Zapata (Avanza País) consideró que el premier debe explicar si sus declaraciones son un exabrupto o si lo hace como vocero del Gobierno.

En el mismo sentido se pronunció el legislador Alejandro Soto (APP), pues recordó que Torres “es la voz autorizada del Gobierno”.

La congresista Adriana Tudela fue la encarga de sustentar la moción de invitación para Torres. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / El Comercio)

LO MISMO

Más temprano, lejos de disculparse, el premier Torres intentó justificar el llamado a la movilización que hizo en Palacio.

“¿Por qué no podemos hablar con la verdad? ¿Por qué nos van a condenar por decir la verdad? ¿Cómo se va a liberar el Perú si no se dice la verdad? Hay que liberar al Perú hablando con la verdad por más que nos duela. Trabajemos unidos con la verdad, no haciendo falsas acusaciones”, manifestó.

Durante una actividad desde Tingo María, el jefe del Gabinete respondió así a las críticas por convocar a marchas.

“No es por el hecho de convocar a la población para que, como dicen que la población está en contra de Castillo, se movilizase, y ahora la movilización ya es un delito ya, no lleguemos a extremos”, afirmó.

“A mí me pueden censurar más tarde o mañana y lo mismo es. Vendrá otro, probablemente mejor, pero ese otro que viene hay que dejarlo trabajar”, agregó.