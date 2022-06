Le mintió al país. El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que iba a recibir a los integrantes de la Comisión de Fiscalización para responder por los cuestionamientos en su contra por las reuniones secretas en la casa de Sarratea, sin embargo, los congresistas que acudieron a Palacio de Gobierno solo encontraron un cordón policial y las puertas cerradas, sin nadie que les diera una explicación oficial de lo ocurrido.

HECHOS

Si bien la presencia de los legisladores estaba prevista para las 9:30 a.m., Benji Espinoza, abogado del presidente Castillo, anunció en distintos medios de comunicación que su patrocinado no recibiría al grupo de trabajo desde muy temprano.

“(Pedro Castillo) No va a recibir a la Comisión porque esta Comisión no busca la verdad ni actúa objetivamente, la declaración del presidente sería una puesta en escena, una pantomima, una apariencia de debido proceso”, afirmó Espinoza.

Cabe precisar que cuando el letrado adelantaba el sorpresivo cambio del mandatario, no había ingresado al Congreso -formalmente- un aviso a Fiscalización para darles la noticia.

Es así que Héctor Ventura, presidente del mencionado grupo, se mostró sorprendido al ser consultado por el tema.

“No sería saludable. Hay documentos formales en los que se ha coordinado para que hoy (ayer) el presidente declare en calidad de investigado”, informó.

Más tarde, en conferencia de prensa, alrededor de as 9:10 a.m., el legislador fujimorista destacó que hasta ese momento no les enviaron ninguna confirmación de que el jefe de Estado no los recibiría.

Es así que los integrantes de Fiscalización fueron a pie a Palacio de Gobierno para el encuentro, en paralelo, ingresaba a mesa de partes del Congreso (9:12 a.m.) el oficio que anunciaba que Castillo Terrones no los recibiría.

Los parlamentarios se encontraron con las puertas de la Casa de Pizarro encadenadas. Al interior, una persona les respondió “no sabría decirle” al ser consultado por si el presidente Castillo se encontraba al interior.

Solo cinco minutos después, Presidencia informaba a la prensa que el presidente tendría una “recargada agenda” en la región de Huancavelica.

En lugar de recibir a Fiscalización, el mandatario viajó para la entrega de 700 títulos de propiedad a predios rurales para la provincia de Tayacaja, así como para sostener reuniones con autoridades locales y pobladores.

Tras el rechazo del presidente para responder por el caso Sarratea, Ventura recordó que el grupo que preside citó cuatro veces a Castillo desde el mes de marzo. “En todo momento la comisión de Fiscalización buscó obtener su versión, respetando el debido proceso. Su defensa lo induce a error. Ante todo, esto, solo queda una conclusión: el presidente no quiere dar la cara”, escribió en Twitter.

La Comisión de Fiscalización del Congreso acudió a Palacio de Gobierno a las 9:30 de la mañana. Foto: Julio Reaño/@Photo.gec

ARGUMENTOS

Lo que recibió la Comisión de Fiscalización fue un informe de 12 páginas en el que el mandatario explicaba por qué no los recibiría.

En el documento refieren que el congresista Ventura ofreció una entrevista al diario El Comercio adelantando opinión. “Tenemos pruebas fehacientes (contra Castillo) no solo son dichos”, fue la frase del parlamentario.

Además, argumentan que el informe final del caso Sarratea se presentará mañana, dos días después de la declaración prevista al mandatario.

“Por estas consideraciones le comunico que el presidente de la República ha dispuesto que no prestará declaración ante la Comisión de Fiscalización, dejando sin efecto la invitación que se le hizo”, refiere el documento enviado por Jorge Alva, secretario general del Despacho Presidencial.

Cabe precisar que Fiscalización presentará el informe final mañana debido a los plazos establecidos que fija el Reglamento del Congreso.

Benji Espinoza, abogado del presidente Castillo, consideró que no se está respetando el debido proceso. Foto: GEC

ADVERTENCIA

La congresista e integrante de Fiscalización, Martha Moyano (Fuerza Popular), recordó que el grupo de trabajo tiene calidad de comisión investigadora, es decir, que si el presidente Castillo no los recibió podría ser sujeto de una denuncia constitucional.

“Se tendrá que someter si este informe final (de Fiscalización) termina planteando acusación, porque él no está respetando la norma”, afirmó.

“Lo que está haciendo es huir. Ha salido de viaje y no ha respetado al Congreso, no ha enviado una carta para reprogramar”, agregó la parlamentaria.

Precisamente, existe un informe de opinión consultiva de la Comisión de Constitución del 2017 que, deja en claro que el presidente si tiene la obligación de asistir a las comisiones investigadoras.

El documento de 12 páginas resalta el artículo 97 de la Constitución.

“El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial”, refiere el texto.

Además, sostienen que cualquier funcionario público, incluido el presidente, se encuentra obligado a colaborar con la labor y fines para los cuales son creadas las comisiones investigadoras.

“En efecto, el presidente si tiene el deber de comparecer personalmente para el esclarecimiento de hechos o actos de interés público acaecidos con anterioridad a su asunción en el cargo”, informaron.

Finalmente, advierten que “si un presidente no comparece ante una comisión investigadora y ello impide el esclarecimiento de los hechos de interés público que conllevaron al inicio de un procedimiento de investigación o la creación de una comisión investigadora, se configuraría una infracción constitucional”.