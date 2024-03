La presidenta Dina Boluarte en los últimos días ha dejado en claro que con “esfuerzo” se consiguen las cosas y aún mejor si se “trabaja desde los 18 años”, ejemplo de ello es su fino reloj Rolex que hoy usa eventualmente. Sin embargo, este artículo “de antaño” ha provocado que la Fiscalía inicie diligencias preliminares en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos (bienes).

Si bien se desconoce la cantidad de Rolex que poseería Dina Boluarte, en una colección de al menos 15 relojes contabilizados por el programa “La Encerrona”, es evidente su gusto por los objetos de alta gama.

Especialistas han aseverado que el modelo del Rolex de la presidenta es del 2020 en adelante, contradiciendo su versión que califica al artículo “de antaño”.

Reloj ROLEX de Dina Boluarte. (Foto: captura de pantalla / ROLEX)

El Rolex de Dina Boluarte

Los archivos fotográficos mostraron que se trata de un Rolex modelo Datejust 36 con acero oystersteel de alto rendimiento y oro everose de 18 quilates.

Según información de Rolex, el precio base del artículo es de $ 15,300 y se eleva de acuerdo a las modalidades (cambios) que el cliente desee agregar.

Por ejemplo, el cambio de esfera modifica el precio a $17,650 y, en el modelo que usa la presidenta, el costo asciende a $18,250 por tratarse de una “engastada de diamantes”.

Asimismo, el objeto costaría $23,450 si se pide que el borde (bisel) tenga engastado de diamantes. En el caso del reloj de la jefa de Estado, este solo posee un borde estriado por lo que conservaría el referido precio ($18,250).

De acuerdo al fabricante, el cristal del reloj es de Zafiro, resistente a las rayaduras, y posee un lente Cyclops sobre la fecha para mayor protección.

¿Boluarte consignó su Rolex como parte de su patrimonio?

Se desconoce si Dina Boluarte consignó el reloj como parte de su patrimonio consignado ante la Contraloría General de la República desde el 2021. Sobre esto último, el contralor general Nelson Shack rectificó su postura inicial.

Aseguró que todos los funcionarios están obligados a declarar su patrimonio, a pesar de que previamente señaló que solo era necesario declarar bienes cuando se trataba de vehículos motorizados.

“¿Qué nos dice la normatividad vigente? Los funcionarios públicos estamos obligados a declarar todo nuestro patrimonio. ¿Las joyas son parte de nuestro patrimonio? Sí. ¿Tenemos que declararlas? Sí. Esta es una declaración que se hace al inicio, periódicamente y al cese de la función”, explicó.

Cuando se habla de bienes, se comprende objetos cuyo valor supera las dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 10.300, según el formulario de la declaración jurada.

Investigación

La Fiscalía dispuso iniciar diligencias preliminares contra la presidenta y se le acusa por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos.

“La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha dispuesto, en la echa, iniciar diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, presidenta de la República, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el uso de relojes de la marca Rolex”, comunicó el Ministerio Público.

Postura de la PCM

Gustavo Adrianzén, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, declaró que la investigación no tiene sentido y pidió priorizar temas más relevantes.

“Yo me quedo con lo que dijo la presidenta que todos los accesorios son resultado de su trabajo. Entonces, no debería extrañarnos que una persona que laboró tantos años tenga ese tipo de bienes. No tengo precisión sobre números o marcas”, señaló Adrianzén a la prensa.

“El asunto aquí es que debemos considerar que la presidenta debe ser investigada por asuntos sumamente excepcionales, no están investigando a cualquier funcionario, es la cabeza del Gobierno (...) ¿Qué sentido podría tener eso? Declaramos los lapiceros, medallitas de bautizo, alianzas matrimoniales, a dónde vamos a llegar”, añadió.

