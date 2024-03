Gustavo Adrianzén se pronunció por el reloj Rolex de la presidenta Dina Boluarte, que no habría declarado como patrimonio, y se mostró incómodo por las preguntas sobre el tema.

“Quisiera tener toda esa información (sobre el precio y modelo del reloj), pero la verdad no la tengo. Yo me quedo con lo que dijo la presidenta que todos los accesorios son resultado de su trabajo. Entonces, no debería extrañarnos que una persona que laboró tantos años tenga ese tipo de bienes. No tengo precisión sobre números o marcas”, señaló Adrianzén a la prensa.

“El asunto aquí es que debemos considerar que la presidenta debe ser investigada por asuntos sumamente excepcionales, no están investigando a cualquier funcionario, es la cabeza del Gobierno (...) ¿Qué sentido podría tener eso? Declaramos los lapiceros, medallitas de bautizo, alianzas matrimoniales, a dónde vamos a llegar”, añadió.

Aseveró que no se ha detectado un desbalance del patrimonio de la mandataria. “Considero que si no hay desbalance y si no habría obligación de declarar, esto sea archivado de manera definitiva”, acotó.

El premier pidió concentración en temas más relevantes como la inseguridad ciudadana o reactivación económica. Sin embargo, al ver que la prensa insistió en el tema, Adrianzén se mostró incómodo.

“Si convoco a una conferencia de prensa tras salir de una reunión con bancadas y tengo mensajes para el país, por favor, busquemos otros espacios para hablar sobre temas distintos a los que son objeto de la convocatoria”, precisó.

Investigación

La Fiscalía de la Nación dispuso iniciar las diligencias preliminares contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el uso de relojes de marca Rolex. A la mandataria se le acusa por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión e consignar declaración en documentos.

“La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha dispuesto, en la echa, iniciar diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, presidenta de la República, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el uso de relojes de la marca Rolex”, se lee en el comunicado del Ministerio Público.

Como se sabe, La presidenta Dina Boluarte ha sido objeto de atención mediática luego de un reportaje periodístico que documentó su afición por coleccionar relojes elegantes de pulsera, poseyendo al menos una docena de ellos, incluyendo un Rolex de acero con oro rosado valuado en US$ 14 mil.

De acuerdo con el portal periodístico ‘La Encerrona’, Dina Boluarte posee 15 relojes, incluyendo un costoso modelo Rolex que ha sido visto en varias de sus actividades oficiales.

Se estima que el precio del reloj, en caso de ser original y considerando sus diferentes variantes, oscila entre los 14 y 16 mil dólares.

Según el artículo 2 de la Ley 27482, la mandataria debió realizar una declaración jurada, con el fin de descartar indicios de enriquecimiento ilícito para funcionarios públicos. Esta declaración debió incluir el rubro de bienes.