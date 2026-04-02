El pleno del Tribunal Constitucional (TC) emitió un comunicado oficial en el que descarta irregularidades en la tramitación del expediente N.° 00117-2026-HC, es decir, del hábeas corpus presentado por la defensa de Vladimir Cerrón para anular su orden de prisión preventiva.

Sin embargo, el pasado 17 de marzo la presidenta del TC, Luz Pacheco, advirtió en entrevista con Milagros Leiva que el coordinador de la comisión encargada de redactar el proyecto de resolución, se negó a visarlo por haber sido coordinado directamente con el despacho de un magistrado.

“Lamentablemente ha habido algo irregular”, alertó la magistrada.

El expediente de Cerrón ingresó al TC el pasado 11 de febrero y la audiencia del caso se realizó el 11 de marzo. Luego, quedó al voto. Su objetivo era ser liberado para poder participar en las elecciones generales 2026.