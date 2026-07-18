Las versiones sobre decisiones inminentes -o ya adoptadas- del Tribunal Constitucional (TC) incrementan la expectativa en torno al hábeas corpus (HC) presentado por Vladimir Cerrón.

Distintas fuentes periodísticas señalaron que su expediente ya habría sido resuelto por el pleno del ente constitucional aunque hasta el cierre de esta edición, este no había publicado la respectiva sentencia ni confirmado oficialmente algún fallo.

Prófugo. El HC presentado por Cerrón busca dejar sin efecto su prisión preventiva de 24 meses y la orden de captura dictadas por el Caso “Los Dinámicos del Centro”, investigación que comprende presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

Para ello, la defensa del fundador de Perú Libre acudió al TC pero su expediente quedó al voto tras la audiencia realizada en marzo de este año, donde su abogado Humberto Abanto alegó que Cerrón cometió “desobediencia civil individual” al permanecer en la clandestinidad.

Este debate se dio apenas 28 días después de haber llegado el expediente al TC.

La premura generó fricciones dentro del tribunal por su tramitación interna. La entonces presidenta del TC, Luz Pacheco, denunció que ocurrió “algo irregular” al llevarse a audiencia el caso con tanta rapidez.

Luego, apareció un borrador de sentencia favorable a la liberación de Cerrón, pero se acusó al coordinador de la comisión que debe revisar el contenido antes de otorgar su conformidad de no haber visado ese proyecto y haberlo derivado directamente al despacho.

Fue así como, el 27 de mayo, Pacheco renunció al cargo. Trascendió que esto respondería a que la mayoría de magistrados “mantuvieron la confianza” a un funcionario de la alta dirección, sin precisar nombre.

De otro lado, el TC alistaría la publicación del hábeas corpus presentado por el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia.