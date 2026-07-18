Aunque no hay una fecha exacta, los comerciantes del Mercado Central de Trujillo anunciaron que cerrarán sus puertas por un periodo de 30 días para desmontar el techo del establecimiento que, de acuerdo con informes de Defensa Civil, en cualquier momento puede colapsar y desatar una desgracia.

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TARDARON

Esta decisión tomó su tiempo, pues el 28 de noviembre de 2025 la Municipalidad Provincial de Trujillo clausuró el centro comercial por peligro inminente y le otorgó a la Junta de Propietarios del local de abastos 30 días para que levante esa observación.

Sin embargo, los comerciantes desacataron la disposición edil y reabrieron sus puertas al público.

Empero, ante el anuncio de lluvias por un posible fenómeno El Niño, los vendedores y sus directivos supuestamente tomaron la decisión de cerrar pronto sus puertas para cambiar el techo.

Correo trató ayer de dialogar con los dirigentes del mercado, pero una persona que cumple la función de secretaria nos comentó que en los siguientes días se emitirá un comunicado en el que se indicarán las fechas exactas del cierre del centro de abastos y el nombre de la empresa que se hará cargo del trabajo.

No obstante, algunos comerciantes mencionaron que la fecha tentativa para dejar de atender al público es el 31 de julio. El objetivo es garantizar la seguridad del público que a diario los visita.

NO LO OFICIALIZAN

Ante esta información, Vicky Mori Del Aguila, gerenta de Fiscalización y Control de la MPT, manifestó que a la fecha no le ha llegado a su despacho ningún documento oficial de parte de la Junta de Propietarios del Mercado Central de Trujillo que confirme que han decidido cambiarán el techo.

“Hasta hoy (ayer) a la oficina no ha llegado ninguna documentación dando cuenta del cierre del mercado. Si han decidido hacer esas refacciones será algo interno de ellos”, agregó.

DENUNCIADOS

Es importante mencionar que en noviembre del año pasado, el área de Fiscalización de la MPT denunció ante la Fiscalía a la Junta de Propietarios del centro de abastos por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, después de que optaron por reabrir las puertas del mercado, a pesar de la clausura por el peligro inminente del colapso del techo. Se supo que el proceso penal está en curso.

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