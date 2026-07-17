Ha pasado un poco más de un año y cuatro meses desde la tragedia que provocó la caída del techo del patio de comidas en el Real Plaza Trujillo. Desde esa fecha se inició una investigación para determinar las causas del siniestro, hallar responsables y evitar que un suceso tan lamentable como ese se repita.

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A decir del alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, la investigación que inició el Ministerio Público ha concluido y ha dado pie a otro proceso que, según afirmó, es una buena noticia para la ciudad.

En efecto, el burgomaestre reveló ayer que ya se ha puesto en marcha el trámite para la demolición del Real Plaza Trujillo y confirmó el desarrollo de un nuevo centro comercial en la ciudad, cuya inversión asciende a S/ 500 millones.

ES FACTIBLE

La autoridad edil explicó que ya es posible hablar de un nuevo Real Plaza, debido a que el Ministerio Público ha levantado las restricciones que impuso a la intervención en ese local tras la desgracia ocurrida con el colapso del patio de comidas que lamentablemente dejó como saldo seis personas fallecidas.

“Ya terminó su investigación (Fiscalía) y Real Plaza ya puede hacer su inversión. Es una buena noticia para Trujillo”, agregó el alcalde Mario Reyna en declaraciones a Polémica Noticias.

INVERSIÓN

El burgomaestre resaltó que la inversión económica que se tiene prevista para edificar este nuevo centro comercial es la más importante que se ha dado “a lo largo y ancho de todo el Perú”.

“¿Por qué me alegra a mí? Porque se trata de una inversión de más de 500 millones de soles que significa compra de materiales, mano de obra y trabajo para miles de trujillanos. Ya nos hemos reunido con los administradores de este centro comercial y se viene el mejor proyecto de un mall en todo el país. Ni Lima va a tener ese proyecto”, enfatizó la autoridad edil.

REMARCA

En ese sentido, recalcó que ya está en trámite el proceso de demolición total de dicha infraestructura.

Meses atrás, representantes del Real Plaza indicaron que el nuevo centro comercial en Trujillo permitirá la generación de más de 12 mil empleos directos e indirectos, lo que contribuirá de manera concreta a dinamizar la economía local y crear nuevas oportunidades para miles de familias.

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