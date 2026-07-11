El Perú afrontó diversos episodios del fenómeno de El Niño (FEN) durante las últimas dos décadas.

Sin embargo, el evento desarrollado en 2023 y 2024 fue uno de los de mayor impacto de la historia del país por la intensidad de las lluvias, la magnitud de los daños y sus efectos sobre la economía.

Precipitaciones

En abril de 2024, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que el Niño Costero 2023-2024 fue el más intenso registrado en la costa occidental de Sudamérica en los últimos 20 años.

“En Perú, el fenómeno de El Niño se caracterizó por ser muy cálido (...) con intensas lluvias en la vertiente occidental de la cordillera, principalmente en la costa norte y central”, reza su reporte.

Asimismo, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Carlos Yáñez Lazo, informó que las lluvias extraordinarias de 2023 dejaron 839,760 personas con necesidades humanitarias de acuerdo con las Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Incluso, según el compendio estadístico del Indeci de 2024, en los primeros 6 meses de ese año se reportaron 2,550 emergencias por lluvias intensas; las que afectaron a más de 248,763 peruanos con un saldo de 27,133 damnificados; 1,979 lesionados, 18 fallecidos y 3 desaparecidos a nivel nacional. Las regiones más golpeadas fueron Huancavelica, Cusco y Ayacucho.

Infraestructura

En el mismo reporte, el Indeci también da cuenta de que el ciclón Yaku, que potenció el FEN, reportó un total de 43,037 viviendas destruidas; 223,945 viviendas afectadas; 48,732 hectáreas de cultivo perdidos; 57,968 hectáreas de cultivo afectado; 397 puentes destruidos y 656 puentes afectados en 2023.

Incluso, en una advertencia de mayo de dicho año, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) reportó que el FEN puso en riesgo muy alto por movimientos en masa y/o inundaciones a 17,573 centros poblados a nivel nacional.

Las regiones con mayor cantidad de población expuesta a este grado de riesgo fueron Piura (207,766), Áncash (225,780), Huánuco (164,972), Cajamarca (117,929) y La Libertad (104,564).

A esto se suma el aumento de infección por dengue. Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), para el 2023, el Perú presentó un histórico de casos.

“Favorecidos por diversos fenómenos naturales como el fenómeno de El Niño, convirtiendo al territorio nacional en un escenario epidémico”, advirtió en su boletín epidemiológico de la segunda semana de noviembre de 2024.

El CDC registró en 2023 a nivel nacional 256,641 casos de dengue, cobrando la vida de 444 peruanos. Los más propensos fueron los adultos mayores (241 fallecidos).

Las regiones con mayor incidencia fueron Piura (79,304); Lambayeque (31,460); Lima (30,735), La Libertad (26,502) e Ica (16,889).

Economía

El FEN fue el principal factor que frenó el crecimiento económico del Perú en 2023.

Cuadro del Impacto de los Choques de 2023 en la Economía Peruana del reporte de inflación de septiembre de 2025 elaborado por el BCRP.

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el evento climático restó 1,1 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), por encima del impacto de los conflictos sociales (-0,8 puntos), la pérdida de confianza empresarial (-0,3), la menor demanda de exportaciones no tradicionales (-0,2), las sequías (-0,1), la gripe aviar (-0,1) y la menor inversión de los gobiernos subnacionales (-0,1).

La entidad también reportó que el sector agropecuario se contrajo 2,0%, la mayor caída en más de tres décadas, tras los daños ocasionados por las anomalías térmicas sobre cultivos como arroz, limón, papa, algodón y palta

Asimismo, se registró la contracción de 21,2% en la pesca debido a la suspensión de la captura de anchoveta en la zona centro-norte.

Análisis

Al respecto, el exministro de Agricultura Juan Manuel Benites explicó a Correo que el impacto del FEN no solo pasa por ser un evento climático, sino por el nivel de preparación del Estado.

“Hay toda una premura, emergencias y todos empiezan a trabajar. Pero, con tanta inestabilidad, ha hecho que no tengamos continuidad de autoridades y no tengamos un plan de acción que sea constante. Entonces lo que estamos viviendo es un país que no está preparado, que está haciendo los esfuerzos para tratar de ganarle el reloj”, refirió.

Benites advirtió que existe una “ejecución paupérrima” de los recursos públicos por los gobiernos regionales y municipios.

“No alcanza ni el 50% cuando estamos en una emergencia. Si bien la naturaleza no se puede controlar, sí se puede mitigar, se puede reducir los impactos. Pero toda la debacle política que hemos tenido no ha permitido tampoco poder organizar una institución que se pueda ser responsable de esto”, explicó.

Además, criticó el reciente crédito suplementario aprobado por el Ejecutivo.

“Esperábamos que se justificara por la emergencia, pero apenas hay 300 o 400 millones de soles destinados al FEN. Me preocupa que no estemos mirando esto con seriedad, que tanto el Congreso que ya se va, como el gobierno que se retira, no estén tomando las previsiones suficientes para que el nuevo gobierno tenga los recursos y tenga un plan de acción que pueda continuar”, enfatizó.