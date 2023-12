El congresista Edwin Martínez (No Agrupado) lamentó que candidatos al Tribunal Constitucional (TC) registren investigaciones archivadas o denuncias - algunas registradas en redes sociales - que podrían restarles votos al momento de la elección del nuevo magistrado.

“Como lo han indicado los mismos candidatos en sus hojas de vida, algunos han sido investigados por corrupción (en alusión a Hernando Montoya Alberti). Son personas que no deberían llegar al cargo de magistrados porque creo que deben asumir personas limpias y sin ninguna mancha”, precisó Martínez.

Es de conocimiento que el abogado Hernando Montoya Alberti, quien ocupa el segundo lugar con 83.50 puntos, en su calidad de exfuncionario, fue investigado por la Fiscalía por distintas acusaciones (presunto abuso de autoridad, entre otros, en decisiones como vocal en la Superintendencia de Mercado de Valores del Indecopi). Sin embargo, como bien queda constancia, estas denuncias han sido archivadas y no dieron lugar a dictamen de acusación.

“Entiendo que el candidato Montoya es especialista en derecho empresarial y no constitucional. Sin duda, un requisito básico para ser parte del Tribunal Constitucional es que un abogado sea especialista en temas constitucionales, su formación, experiencia laboral y trabajo académico debe ir en esa línea (...) Sobre todo por los temas tan importantes que vienen evaluando los tribunos, quienes, además, sustentan sus ponencias y tienes que responder por ellas, como está pasando con el caso de Fujimori. Particularmente no tengo nada en contra de ese candidato, me parece un gran profesional con bastante experiencia en su rubro”, señaló Martínez.

El legislador también precisó que algunos candidatos tienen antecedentes. Sobre esto último, el candidato Luis Carrasco García, quien ocupó el cuarto lugar con 76.1 puntos, fue filmado en un incidente al interior del Colegio de Abogados de Piura.

Según la presidenta del comité electoral del Colegio de Abogados de Piura, Romy Sullón Granda, el candidato al TC se “mostró irascible, gritaba totalmente, no quiso identificarse e insultó”.

Agregó que, ante lo ocurrido, se llamó a la Policía Nacional. En imágenes del incidente, al que pudimos acceder, se observa a Carrasco increpando al efectivo policial e indicándole: “¿Sabe quién soy yo?”.

Puntajes

Cabe indicar que el cuadro de méritos de candidatos aptos para magistrado del Tribunal Constitucional, presentado por la comisión especial, es el siguiente:

Pedro Hernández Chávez (95.00 puntos) Hernando Montoya Alberti (83.50 puntos) Justo Balmaceda Quiroz (79.20 puntos) Luis Carrasco García (76.10 puntos)

PERFILES DE LOS CUATRO CANDIDATOS AL TC

Justo Balmaceda

Uno de ellos es el excandidato al Parlamento por el partido Contigo (exPPK), Justo Balmaceda, quien-según su currículo- es un especialista en derecho penal, debido a ha estudiado en la Universidad de Navarra (España) su magíster y doctorado en dicha área.

Sus investigaciones indexadas en materia jurídica se refieren al lavado de activos, temas penales o vinculadas a la familia, feminicidio, entre otros. Asimismo, cuenta con experiencia en docencia en derecho penal y filosofía del derecho.

Hernando Montoya

Hernando Montoya Alberti, Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es socio del Estudio León Barandiaran, Montoya y del Carpio Abogado.

Tiene como especialidad, desde 1987 hasta la actualidad, el derecho empresarial.

Otra experiencia laboral es la de vocal de la Sala de Protección al Consumidor de Indecopi. Y, respecto a su experiencia académica, detalla en su hoja de vida la docencia universitaria en los cursos de derecho a la empresarial y mercantil.

Luis Carrasco

En el caso del candidato Luis Carrasco García, se detalla que cuenta con experiencia profesional de ser juez, entre el 2009 y 2012, en el ámbito civil. Sin embargo, ha sido docente sobre derecho constitucional en diversas universidades y tiene publicaciones académicas sobre el tema. También asegura ser abogado independiente y conocer de casos constitucionales.

Pedro Hernández

Otro de los candidatos y favoritos a ser tribuno es el abogado Pedro Hernández Chávez, ya que cuenta con mayor puntaje. En el concurso de elección de magistrados al TC obtuvo 95 puntos de los 100 de calificación.

A nivel académico cuenta con un magíster en derecho constitucional y un doctorado en derecho, donde el tema de su tesis fue sobre la teoría integral del control constitucional. En su experiencia profesional en el sector privado se ha dedicado a ser abogado en temas constitucionales y fue responsable del área de derecho constitucional y procesal en el estudio Hernández Abogados y Consultores S.A.C.

Respecto a su experiencia profesional destaca que, desde el 2022, labora en el Tribunal Constitucional, donde ha sido contratado como asesor del despacho de un magistrado, así como ser asesor jurisdiccional. Según el abogado, tiene 23 años de experiencia dedicado a tenas constitucionales.

Asimismo, consignó en su hoja de vida ser catedrático en derecho constitucional, contar con investigaciones sobre el tema, además de ser miembro de la Comisión Consultiva de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Lima, Asociación Peruana de Derecho Constitucional, entre otros.