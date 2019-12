Bryan Russell Mejía tiene 27 años y es el primer candidato al Congreso de la República con Síndrome de Down en el mundo. Su postulación la lleva con el partido político Perú Nación.

“Hasta donde estamos informados, Bryan Russell es el primer candidato en el mundo que se presenta al Congreso. Él tiene Síndrome de Up, hacia arriba, es un chico brillante, yo veo cómo redacta, cómo se expresa y está con nosotros en el partido hace un año y medio, cuando no había ni siquiera convocatoria a elecciones”, afirmó Francisco Diez Canseco, líder de Perú Nación, a Cuarto Poder.

Russel Mejía se define políticamente como un socialdemócrata y -asegura- será “un aliado, un amigo” que ayudará a que las personas con Síndrome de Down “sean escuchadas”.

“El Síndrome de Down es una condición normal de la cual no hay que asustarse. Creo que eso como que abre las puertas. A mí, esa condición fue como una bendición porque me ha abierto un montón de puertas. Entré a una universidad, me contrataron en un trabajo internacionalmente, trabajé para una fundación, hice mis prácticas profesionales, todo bien”, indicó.

El candidato completó el colegio en un plan de escolaridad regular y es Comunicador Social de profesión por la Universidad San Ignacio de Loyola. Participa en foros de inclusión y ha hecho prácticas en organizaciones internacionales.

Su propósito de llegar al Legislativo es lograr que las leyes inclusivas se cumplan y haya una cuota de personas con capacidades diferentes en las empresas. Asimismo, mejorar la educación que reciben.

“Voy a crear leyes para que las personas diferentes tengan más oportunidades. [Estas leyes existen] Pero no se cumplen en su totalidad, las empresas, los colegios, los centros de salud, siguen discriminándonos. Si no lo logro [llegar al Congreso], me dedicaré a mi vida normal, trabajo y me dedicaré de codo a codo a mi partido político”, precisó.

Finalmente, refirió que “el Congreso está desprestigiado” por los “encubrimientos” y el “blindaje a personajes corruptos”, lo cual no considera una práctica correcta de la política.