Alianza Para el Progreso (APP) sustentó su apelación contra la exclusión de César Acuña y el resto de su plancha como candidato a la presidencia de la República ante los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y aseguró que la propiedad que no fue incluida en su hoja de vida fue vendida a inicios de diciembre del 2020.

En una audiencia virtual realizada esta mañana, el personero legal y abogado de APP, José Luis Echevarría, explicó que no incluyeron el inmueble que había sido transferido de la Universidad César Vallejo a César Acuña porque todavía no estaba en Registros Públicos antes del 22 de diciembre, cuando se cerró el plazo para presentar toda la documentación para pedir la inscripción de los postulantes.

“El 24 (de diciembre del 2020), la fiscalizadora entra a Registros Públicos y encuentra un bien adicional que se había extraído directamente. En el descargo, dijimos que estos datos son extraídos por el JNE y lo que se produzca después, no es responsabilidad del candidato. El bien ya no era del candidato, había sido transferido por firma legalizada ante notaría”, explicó ante el JNE.

Echevarría cuestionó así la decisión que tomó el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 en primera instancia de excluir a César Acuña porque detectó que había una propiedad ubicada en La Molina que era del candidato y que no fue incluida en su declaración jurada de hoja de vida, error que fue considerado como insubsanable y una falta de transparencia.

Para el personero legal de APP, la responsabilidad de detectar una propiedad que hasta el 22 de diciembre no estaba en Registros Públicos era del ente electoral y no del candidato, según las leyes que se aprobaron para el proceso electoral de manera excepcional por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“La primera transferencia del bien de la Universidad César Vallejo a nuestro candidato estaba en trámite de Registros Públicos. No estaba registrado el 22, pero el 7 de diciembre, ese bien ya había sido transferido. No está en registros todavía, está en un trámite que no depende de nosotros”, aseguró, para luego detallar que la minuta de esta transferencia se presentó ese 7 de diciembre a la notaría Paino.

Luego de escuchar la sustentación, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, anunció que el caso de César Acuña quedaba al voto para que se pronuncien en segunda y última instancia.