Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) se vieron las caras en el último debate presidencial. Además de propuestas generales hubo escaso sustento y mínimo intercambio de ideas, pero varios pullazos.

El encuentro, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), comenzó con el bloque ‘Perú del Bicentenario’, en el que Fujimori mostró a la ciudadanía una de las piedras que golpeó los simpatizantes de su partido el sábado, tras su llegada a Ciudad Blanca, donde se desarrolló el evento.

En el bloque de Economía, aunque Castillo dijo que respetará la propiedad privada, sostuvo que el Estado controlará el mercado en su eventual gobierno.

“Vamos a impulsar una economía popular con mercado. El mercado no puede controlar al Estado, es el Estado el que tiene que controlar a la población, a los mercados”, manifestó.

JORNADA

Ambos candidatos presidenciales sostuvieron ayer, desde muy temprano, reuniones con integrantes de sus equipos técnicos para ultimar detalles de sus presentaciones en el debate.

Debido a los ataques con piedras y frutas a simpatizantes de Fuerza Popular (FP), la Policía decidió reforzar la seguridad en los exteriores del Hotel Costa del Sol, ubicado en el distrito de Alto Selva Alegre, donde se encontraba Keiko Fujimori.

Por su parte, Castillo se reunió por la tarde con el médico y excongresista Hernando Cevallos y el economista Pedro Francke.

Finalmente, pasadas las 5:30 p.m., los aspirantes a la Presidencia se trasladaron a la sede de la Universidad Nacional San Agustín (UNSA).

Fujimori acudió acompañada del candidato a primer vicepresidente, Luis Galarreta; el excongresista y vocero de FP, Miguel Torres; y el jefe de plan de gobierno, Hernando Guerra García; mientras Castillo junto a Cevallos y Francke.

Cabe señalar que previo al encuentro, la Policía detuvo a un grupo de simpatizantes de PL que buscaban ir al Aula Magna Simón Bolívar de la UNSA. Los intervenidos opusieron resistencia ante los agentes, por lo que fueron reducidos y conducidos a una comisaría cercana.

SALUD

Perú Libre: “El problema de la pandemia no solo es uno sanitario, es un problema estructural”

El candidato presidencial de Perú Libre (PL), Pedro Castillo, manifestó que la salud “no se debe mirar solo en momentos inéditos”, sino que debe abordarse de manera estructural ante las necesidades vistas durante la pandemia.

“El problema de la pandemia no solo es uno sanitario, es un problema estructural.(...) El fujimorismo, con 10 años de gobierno, ahora trae propuestas como Papá Noel”, sostuvo.

Propuestas. Castillo agregó que, en un eventual gobierno, de cara a la pandemia se impulsará la compra de mil camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y la instalación de plantas de oxígeno.

También se comprometió a vacunar toda la población y a crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. “Más allá de cómo vamos a hacer la pandemia [sic], es necesario la emergencia alimentaria. Esa será nuestra prioridad”, puntualizó el postulante.

Fuerza Popular: “¿Cuántos hospitales que se iniciaron (con Cerrón) en Junín se terminaron? Cero”

La aspirante a la presidencia por Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, cuestionó los resultados en temas de salud obtenidos en la gestión del exgobernador regional de Junín y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Me gustaría que le pregunte al presidente de su partido, el señor Cerrón, cuántos de los hospitales que se iniciaron en Junín se terminaron? Cero”, remarcó, luego de que su rival criticara el papel del fujimorismo en los últimos años frente a las carencias del sector.

MEDIDAS. Fujimori también se comprometió a vacunar a la población y anunció la creación de tres centros de oncológicos, en el norte, centro y sur del país.

Sobre la salud mental, la candidata propuso abrir nuevos espacios y centros comunitarios en alianza con municipios. Además, ratificó su propuesta del ‘Bono Oxígeno’ para dar 10 mil soles a las familias que perdieron a un miembro por el COVID-19.

ECONOMÍA

Perú Libre: “Es el Estado el que tiene que controlar a la población, a los mercados”

Pese a las críticas a sus propuestas económicas, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, insistió con ellas durante el debate.

“Que el Estado recupere la riqueza del país, la renegociación de los contratos con las empresas mineras, recuperar el gas de Camisea, el petróleo”, afirmó.

MEDIDAS. Castillo Terrones aseguró que impulsará una economía popular con mercados. “El mercado no puede controlar al Estado, es el Estado el que tiene que controlar a la población, a los mercados”, remarcó.

Agregó: “Vamos a impulsar créditos a pequeños a empresarios comprando la deuda de quienes hoy en día están en zozobra”.

También prometió que los transportistas que trabajaron durante la pandemia y por eso recibieron una sanción serán perdonados, y dijo que conversará con las empresas de teléfono y luz para “bajar los recibos”.

Añadió que es importante pensar en “los hombres que paran la olla”, pues la agricultura está abandonada.

Fuerza Popular: “No hay que perseguir a la informalidad, sino construir la formalidad”

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expuso la necesidad de “no perseguir la informalidad, sino construir la formalidad”.

Para ello, propuso capacitar a los informales y acompañarlos en su crecimiento.

MEDIDAS. “Hemos anunciado el crédito ‘Volver a empezar’, en el que vamos a dar 10 mil soles a un millón de emprendedores y cinco años de gracia para que a partir del quinto año puedan pagar los préstamos”, sostuvo.

Para generar empleo, la lideresa naranja aseguró que se destrabarán grandes proyectos, como Majes Siguas II, Chavimochic, Chinecas, y se construirán carreteras centrales, así como obras de agua y desagüe.

Además, reafirmó su propuesta de entregar el 40% del canon directamente a la población.

Para los emprendedores del sector gastronómico propuso reducir el horario de toque de queda y así puedan atender a más clientes.

“Vamos a cuidar tu salud, comida y trabajo”, concluyó Fujimori.

EDUCACIÓN

Perú Libre: “Me gustaría que, por primera vez en la historia, pida perdón a las mujeres esterilizadas”

Durante este bloque, el candidato Pedro Castillo inició su intervención mencionando el caso de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Ello, luego de que su contendora, Keiko Fujimori, le cuestionara por hablar solo de los “hombres” como sustento de las familias.

“Me gustaría que mi contrincante, por primera vez en la historia, pida perdón a las mujeres que fueron esterilizadas”, expresó.

En alusión a las acusaciones de presuntas agresiones contra la madre de Fujimori, Susana Higuchi, añadió: “Yo no voy a levantar una palanca para electrocutar a mi madre”.

PLAN. Castillo, asimismo, destacó la necesidad de “gestar una nueva currícula” con la participación de la comunidades. Respecto a la defensa de la meritocracia en la Carrera Pública Magisterial, dijo que “la evaluación docente es una labor inherente a la labor docente” y que esta debe aplicarse “de abajo hacia arriba”, sin explicar más.

Fuerza Popular: “No mienta, eso fue una política de Estado. Deje de lanzar y hablar piedras”

Keiko Fujimori respondió los cuestionamientos de su rival por las ‘esterilizaciones forzadas’ y resaltó que será el Poder Judicial “quien finalmente determine si hubiese alguna responsabilidad individual” en torno a dicho tema.

“Como mujer y como madre voy a siempre rechazar cualquier posibilidad de esterilización forzada. Esto se está investigando y será el Poder Judicial quien finalmente determine si hubiese una responsabilidad individual. Pero señor Castillo, no mienta, porque eso no fue una política de Estado. Deje de lanzar piedras y hablar piedras”, dijo.

Acciones. Fujimori volvió a ofrecer que en un eventual gobierno se distribuirán canastas tecnológicas para que los escolares puedan continuar sus clases de manera virtual.

Agregó que se buscará que los docentes sean priorizados en el proceso de vacunación, que ampliará la Beca 18 y que fortalecerá la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

ANTICORRUPCIÓN

Perú Libre: “Creo que los jueces deben ser electos por su entorno y tener respaldo de la sociedad”

En el debate, el candidato Pedro Castillo fue consultado por el fortalecimiento de la ética en los funcionarios públicos.

Sobre el tema, respondió que “los jueces deben ser electos por su entorno y tener respaldo de la sociedad”.

MEDIDAS. Entre sus propuestas, Castillo se refirió a la creación de un Consejo Nacional Anticorrupción, integrado por el presidente del Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría, etc. Sin embargo, en Perú ya existe una Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, formada por instituciones públicas, privadas y la sociedad civil.

“Creemos que la corrupción debe tener un tope. A partir del 28 de julio no solo haremos un barrido de la corrupción, hay que hacerlo caiga quien caiga”, afirmó.

En otro momento, Castillo aseguró que la corrupción se llevó el oxígeno, el agua y el Internet que no tienen muchas familias : “Para eso estamos acá. Hemos combatido el tema del terrorismo, la delincuencia y hoy vamos a combatir la corrupción”.

Fuerza Popular: “Fortaleceremos la Contraloría e implementaremos el Programa Transparencia 100%”

Keiko Fujimori recordó que el Perú pierde 23 mil millones de soles por actos de corrupción. “¿Se imaginan cuántos colegios, postas médicas y camas UCI hubiésemos podido hacer?”, preguntó.

MEDIDAS. La lideresa naranja destacó que entre sus iniciativas está el fortalecer la Contraloría con presupuesto y otorgándole una capacidad sancionadora.

Además, creará un alto comisionado formado por personas alejadas de la política, quienes se encargarán de evaluar, sancionar y fiscalizar a las altas autoridades, como el presidente de la República.

“Transparencia 100% que permitirá a los medios de prensa y a los ciudadanos a participar en todos los procesos de adquisición de compras del Estado”, refirió.

Además, le recordó a su rival que existen impedimentos para que los corruptos y terroristas no participen del Estado, motivo por el cual Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, no participa de este proceso. “Esa es la razón por la que su papá político no se encuentra ahora, porque tiene una sentencia por corrupción”, remarcó.

[NOTA SACADA DEL IMPRESO DE DIARIO CORREO 31 DE MAYO 2021. PAGINAS 2 Y 4]

