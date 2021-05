El economista Kurt Burneo, quien rechazó ser parte del equipo técnico de Perú Libre y del candidato presidencial Pedro Castillo, respondió a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, quien lo mencionó durante el debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como una muestra de que Vladimir Cerrón es quien toma las decisiones dentro de su agrupación política.

MIRA AQUÍ: Así fue el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo en Arequipa

“La señora Fujimori miente. El señor Cerrón puede decir lo que quiera, pero a mí no me sacó nadie, porque fui yo quien decidió no aceptar la invitación del profesor Castillo”, escribió en sus redes sociales esta noche.

Esto, mientras se está llevando a cabo el debate presidencial del JNE entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo en Arequipa.

La sra Fujimori miente. El Sr Cerron puede decir lo que quiera pero a mi no me saco nadie, xq fui yo quien decidió no aceptar la invitación del profesor Castillo, — Kurt Burneo (@KurtBurneo) May 31, 2021

La candidata presidencial de Fuerza Popular hizo la mención del exministro Burneo para responder a Castillo Terrones, quien había asegurado que Vladimir Cerrón no será parte de una posible gestión suya en el Ejecutivo.

“Cómo creer que el señor Cerrón no participa en su grupo político si él ha impuesto el vocero? ¿Dónde está el señor Kurt Burneo al que usted nombró como miembro de su equipo técnico? El señor Cerrón se lo impidió. Ya sabemos quién manda, por favor, las cosas claras”, dijo Fujimori.

El economista y exministro Kurt Burneo descartó que vaya a integrar el equipo técnico del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, el 18 de mayo luego de haber sido invitado por este último en las conversaciones que sostuvo para elaborar un plan de gobierno en el marco de la segunda vuelta electoral.

“Dada la incomunicación y el total desacuerdo con el documento Plan Bicentenario sin Corrupción -en el que no participé- que presentará hoy el Sr. Castillo, comunico mi desistimiento a la invitación recibida para integrar el equipo de Plan Gobierno”, escribió en su cuenta de Twitter.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Gobierno decreta toque de queda el Día del Padre: 20 de junio