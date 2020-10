El exgobernador regional de Ica Fernando Cillóniz aseguró que, pese a la decisión que ha tomado el Jurado Nacional de Elecciones al desconocer a la dirigencia con la cual inscribió su militancia al partido Todos por el Perú, insistirá en su precandidatura hasta que se decida en última instancia la disputa interna en esta agrupación política.

En declaraciones a Canal N, Cillóniz dijo que ya había desistido tras conocer la resolución del JNE hasta que habló con la facción que perdió el proceso ante el JNE encabezada por José Antonio Aspíllaga y su vocero Jaime Freundt, quienes le aseguraron que seguirían luchando en contra de esta decisión.

“(Mi disposición a ser precandidato) había cambiado hasta que hablé con Aspíllaga y Jaime Freundt y me insisten que ellos van a seguir gestionando la validez de su dirigencia. No soy abogado ni experto, pero la verdad yo me debo a ellos y voy a seguir sus instrucciones. Si ellos dicen que hay que seguir, es una lucha administrativa contra el jurado electoral y estoy en sus manos”, comentó.

En la resolución Nº 0340-2020-JNE, se declaró infundado el recurso de apelación que, en febrero pasado, la facción encabezada por Aspíllaga había presentado contra un fallo del JNE que rechazó la inscripción de la revocatoria de 11 dirigentes y la inscripción de cinco nuevos dirigentes en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Con esto, se ratificó la presidencia de Todos por el Perú a manos de Áureo Zegarra y la invalidez de la inscripción de Aspíllaga como vocero y de Percy Cárdenas Minaya como personero legal titular en lugar de alterno.

“Estoy a las órdenes de lo que diga esa dirigencia (de Aspíllaga y Freundt). Si a la larga se impone lo de Zegarra, es clarísimo que estaría fuera de la militancia (en Todos por el Perú”, manifestó, pese a que señaló que no le han dado un plazo estimado en el cual se resolvería la situación final del partido político.

Fernando Cillóniz también cuestionó a Áureo Zegarra, a quien dijo no conocer pero sí haber escuchado malas referencias. “Pillo, gángster, corrupto, ese tipo de cosas [...] Es tan delicado el tema moral que (yo prefiero estar) a la distancia con estos políticos [...] Hay un desencuentro absoluto, no hay posibilidad de diálogo ni negociación”, indicó.

Áureo Zegarra responde

En declaraciones a RPP, el presidente de Todos por el Perú, Aúreo Zegarra, también señaló no conocer a Fernando Cillóniz pero cuestionó que este último se refiera a él con términos negativos sin haberse acercado para conocer su posición.

“No sé sobre qué base puede referirse que tiene pésimas referencias de mí. No lo conozco ni él tampoco me conoce, pero el señor tan alegremente habla de esta forma que no solo no es elegante sino que no hay decencia en su comportamiento”, indicó. Sin embargo, comentó que si cumple con los requisitos de ley, Cillóniz podría ser militante de Todos por el Perú.

Zegarra manifestó que con el pronunciamiento del JNE se debería zanjar la disputa entre las dirigencias de su partido político y señaló que hay cinco precandidaturas más que se están evaluando en su agrupación., además de la de Pedro Cateriano, a quien invitó para que participe en la agrupación para que postule a la presidencia en el 2021.