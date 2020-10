Texto: Damián Retamozo y Gabriel Mazzei

El economista y presidente del Instituto Libertad y Democracia (ILD), Hernando de Soto, oficializó ayer su precandidatura a la presidencia de la República por el partido Avanza País.

Esta vez, el autor del bestseller El misterio del capital juzgó necesario saltarse la plataforma virtual para organizar un encuentro presencial en el que recibió el respaldo de representantes de gremios de la micro y pequeña empresa.

De Soto llamó Pacto Social a la reunión a la que asistieron representantes de taxistas, pescadores, mineros, agricultores, comerciantes de mercados, exsoldados y artistas populares, entre otros.

El empresario y político Miguel Vega Alvear, jefe del Comando Nacional de Campaña de Avanza País, acompañó a De Soto en la mesa de honor.

¿Quién es Jorge Paredes Terry?

Pero un conocido personaje atrapó la atención de los presentes y de la prensa que hacía la cobertura, y fue Jorge Paredes Terry en calidad de representante de la comunidad campesina de Fuerabamba (Apurímac), o de la dirigencia campesina antiminera que rechazó, frontal y violentamente, la inversión privada en el proyecto Las Bambas.

La sorpresa se acrecentó al conocerse que Paredes Terry no era un invitado común.

El sinuoso político radical tomó asiento en la mesa principal, a la derecha de Hernando de Soto. Minutos después se le cedió el micrófono y desarrolló un mensaje como representante de Fuerabamba.

El historial extremista de Paredes es extenso y variopinto (ver infografía). Fue aliado y luego enemigo de Ollanta Humala.

Asimismo, está documentada la participación de Paredes en el Movadef, organismo de fachada de Sendero Luminoso. En enero de 2015 fundó con Manuel Fajardo (abogado de Abimael Guzmán) el llamado Frente Político por la Unidad y Defensa del Pueblo Peruano (FUDEPP) para las elecciones generales del 2016. El Jurado Nacional de Elecciones negó la inscripción de la alianza electoral.

En los registros de la Dirección Contra el Terrorismo, de la Policía Nacional, el FUDEPP es una organización política del Movadef-Sendero Luminoso.

En una fotografía de enero de 2015 se observa a Paredes Terry en un evento del FUDEPP levantando en alto la mano de Manuel Fajardo en señal de alianza y camaradería.

Más tarde, Paredes se ganó la amistad del recluso Antauro Humala y se convirtió en su vocero político y defensor.

En calidad de portavoz del Frente Patriótico de Antauro Humala, declaró a la prensa, en junio de 2016, que el exmilitar etnocacerista debería estar en libertad “porque ya cumplió 14 años y cinco o seis meses de prisión, más 3 mil 600 horas de trabajos en el penal, que ha sido contabilizado y registrado por el INPE. (...) Antauro Humala está secuestrado por el Estado”.

Hernando de Soto, por su parte, explicó así la presencia de Jorge Paredes Terry: «Cuando me he encontrado con personas como Jorge Paredes, cuando nos conocimos, tratamos de ver qué teníamos en común para comenzar y la primera cosa que compartíamos era la indignación. A ninguno le gustaba la injusticia ni la ineficiencia de las normas peruanas».

Pacto social

De Soto manifestó que el evento era un encuentro con 170 líderes de gremios de la micro y pequeña empresa “para firmar un pacto social con miras a una economía de mercado donde haya igualdad de oportunidades”.

Enfatizó que su incursión en la política nacional apunta a gestionar un pacto social que atienda al grupo de peruanos que no está representado ni política ni económicamente.

Añadió que en ese sector está el denominado “Perú profundo” y la población que integra la micro, pequeña y media empresa, que destina su producción al país.

El economista afirmó que su aspiración era lograr una especie de confluencia entre las diversas tendencias ideológicas y doctrinarias, sin priorizar una particular.

En una entrevista reciente, De Soto desarrolló esa idea.

“Podemos elegir a un gobierno que se enrumba en un solo sentido, no aquí, no allá, izquierda o derecha, que no tiene sentido, sino un mundo globalizado en el cual el capital tiene que ser popular”, explicó.

De Soto es el economista peruano más reputado en el mundo y, según algunos analistas, comparte ese reconocimiento mundial con Mario Vargas Llosa.

En su datos personales, consigna que estudió Psicología Social en la Universidad Nacional de San Agustín, de Arequipa, en la que culminó la carrera con la tesis sobre La naturaleza humana y las ideologías políticas. Viajó a Suiza y estudió Economía en la Universidad de Ginebra. En 1967, realizó un Máster en Derecho internacional y Economía en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra.

