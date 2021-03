Una vez me preguntaron si estaba preparado para ser presidente de la República, y respondí que sí de inmediato. Con el paso del tiempo, y luego de presidir el país cinco años, el quinquenio de la inclusión, debo decir que gobernar no es fácil; y más aún un país como el nuestro, lleno de posibilidades, pero también de prejuicios, y de un Estado que antes de mi gobierno no conectaba con la población.

Son múltiples las razones, como el transfuguismo y la debilidad de nuestro sistema de partidos y nuestras instituciones, que generan una de las características que azota al Perú: el aumento de la antipolítica. Los medios de comunicación contribuyen a ello, no porque ejerzan de fiscalizadores o guardianes de la democracia, sino porque se sitúan en el centro del tablero y marcan la agenda política y económica de nuestro país. A río revuelto, ganancia de pescadores.

Albert Einstein dijo que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Por eso, les pido que sigan leyendo sin prejuicios, que son hijos de la desinformación. ¿Saben que el Banco Mundial nos premió y publicó el informe Dando la Talla, respecto a nuestra política para reducir la desnutrición infantil crónica? Esto último ejemplifica nuestra visión de Estado en el ejercicio del poder.

Mejoramos el impulso a la reducción de la desnutrición infantil del Gobierno de García a partir de 2008. Tomamos el relevo y mejoramos los resultados, porque lo bueno debe continuarse y no importa el color del gato, sino que pueda cazar ratones. Eso no lo hizo Kuczynski cuando llegó al Gobierno en 2016, tampoco en materia de Salud, Educación, Agua, etc., y además frenó la economía nacional.

Avanzamos enormemente en cinco años con el acceso a servicios básicos en electrificación, agua, saneamiento, vivienda, titulación, impulso de infraestructura, entre otros. Es cierto que el gas barato llegó solo a 8 millones de peruanos, pero es un problema que ningún político tuvo las agallas de tocar. Si el Gobierno de Kuczynski hubiera rescatado la concesión del Gasoducto Sur Peruano y la hubiera licitado nuevamente, ahora estaría proporcionando gas barato a toda la macro región sur.

En apenas cuatro meses ya habíamos recuperado el Lote 88, aprobado el impuesto a las sobreganancias mineras, puesto en marcha el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de los Pobres, aprobado los programas Pensión 65 y Beca 18 o la Ley de Consulta Previa, una vieja aspiración de pueblos originarios y comunidades.

Cumplimos lo que votó mayoritariamente el pueblo peruano en la segunda vuelta de 2011: la Hoja de Ruta. Si hubiéramos ganado en primera vuelta, habríamos aplicado algunas propuestas, como un referéndum para convocar una Asamblea Constituyente, pero no fue el caso. Ganamos y gobernamos cumpliendo la Hoja de Ruta.

Cuando comprendí lo que tenía que gestionar, me di cuenta que el Estado peruano solo estaba preparado para atender al 30% de la población, aproximadamente, y que solo había un ministerio que pudiera considerarse eficiente: el MEF, el eje económico. Así que nosotros inauguramos un segundo eje, el de la política social, con la idea de que el siguiente gobierno continuara las políticas y los programas sociales en beneficio de los más pobres.

Ese es otro de los legados del nacionalismo en la segunda década de este siglo XXI. Nos votaron masivamente en más de 15 regiones en la primera vuelta de 2006 y de 2011 y obtuvimos la mayor votación que ha tenido un Presidente en la segunda vuelta de 2011. A todas esas personas que nos votaron quiero decirles: “¡Gracias!”. Gracias porque todo lo que se avanzó en el quinquenio de la inclusión, los 100,000 becarios de Beca 18, las 800,000 familias del programa Juntos, los 500,000 adultos mayores de Pensión 65 o los centenares de miles de niños y niñas que tuvieron un normal desarrollo de 0 a 3 años, fue gracias a que depositaron su confianza en mí.

Porque han estado desinformados, quiero dedicarles este artículo a esos millones de peruanos y de peruanas que apostaron por el nacionalismo. También a quienes tienen dudas o votan por primera vez, para que sepan distinguir, pues no todos somos iguales. Lo puedo decir con la frente en alto: hicimos un buen Gobierno y tengo la experiencia, el liderazgo y la capacidad de formar equipos para sacar al país de la terrible crisis que nos asola. Salud y trabajo serán la prioridad para apostar por un futuro seguro para el Perú. Marquemos la O.